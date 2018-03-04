اعتماد تقنية الفيديو في مونديال 2018

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس السبت، اعتماد "تقنية الفيديو" المساعد للحكم بشكل دائم في مباريات كرة القدم، ومن ضمنها فعاليات كأس العالم التي ستقام في روسيا 2018.

وجاء ذلك وفقًا لما أعلنه رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو، بعد اجتماع عقد في مدينة زيوريخ السويسرية.

وفي بيان منشور على موقع "فيفا" الالكتروني، قال انفانتينو "قمنا بدراسة أكاديمية ورأينا أن تقنية الفيديو مفيدة لكرة القدم وللحكام، لذلك قررنا اعتمادها بشكل رسمي".

وأضاف "قمنا بتجربة تقنية الفيديو في ألف مباراة حتى الآن ونسبة الدقة فيها وصلت إلى 99%، لذا أرى أنها تجربة ناجحة".

وعن كأس العالم 2018، قال إنفانتينو "سيكون حكام المونديال على أتم الاستعداد للتعامل مع هذه التقنية، حيث يتم تدريبهم حاليًا على استخدامها".

والتقنية تتيح لحكم المباراة في الحالات المثيرة للجدل، اللجوء إلى الفيديو لمشاهدة اللقطة من جديد، أو أخذ آراء حكام يتابعون اللقطة على شاشة خاصة، وبناء عليه يتخذ حكم اللقاء قراره النهائي.

وشرع الاتحاد الدولي "فيفا" في تطبيق الفكرة لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت باليابان 2016، بهدف مساعدة الحكام على اتخاذ القرار الصائب في بعض الحالات المثيرة للجدل.