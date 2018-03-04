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مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم

تاريخ النشر: 04/03/2018 - 20:14

مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الأول "الاتحاد"، والتي أسفرت عن فوز الأول بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي أيضًا بالنتيجة ذاتها.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 أحرز اللاعب برناردو سيلفا هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 78 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 53 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#مانشستر سيتي
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم

مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم

مانشستر سيتي يسقط تشيلسي بهدف يتيم

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