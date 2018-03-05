هنري يبدي استعداده لخلافة فينغر بتدريب آرسنال

أكد المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري الأحد أنه "لم أتراجع يوما بوجه التحدي" وإذا أصبح منصب المدرب في فريقه السابق ارسنال الإنجليزي شاغرا باستقالة مواطنه أرسين فينغر، فهو مستعد لاستلام المهمة.

ويمر فينغر في وضع لا يحسد عليه بتاتا وقد رفعت الأحد مجددا اللافتات المطالبة برحيله عن الفريق اللندني الذي يشرف عليه منذ 1996، وذلك إثر الخسارة أمام برايتون 1-2 في المرحلة 29 من الدوري الممتاز.

وجاءت هذه الخسارة بعد ثلاث هزائم متتالية محليا ضد الجار توتنهام (0-1) في الدوري، ثم مرتين بنتيجة كبيرة 0-3 أمام مانشستر سيتي في نهائي مسابقة كأس الرابطة الأحد الماضي، والخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابقة.

وكان فينغر قد مدد في أيار/مايو الماضي عقده حتى 2019، على رغم مطالبة قسم كبير من المشجعين برحيله بعد فشل الفريق في التأهل الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1998.

ولدى سؤاله من قبل شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية عما إذا كان مهتما بالعودة إلى آرسنال كمدرب في حال أصبح المنصب شاغرا، أجاب هنري "اسمعوا، أنا شخص منافس، لا أتراجع بوجه التحدي. نحن نتحدث هنا افتراضيا ولا نريد أن يستنتج الناس أي شيء (من حديثه)، لكني لم أتراجع يوما بوجه التحدي منذ كنت صغيرا".

وأِشار ابن الأربعين عاما الذي يعمل حاليا كمساعد لمدرب منتخب بلجيكا الإسباني روبرتو مارتينيز، إلى أنه لو استمع خلال مشواره الكروي للناس وما يقولونه لما حقق الأمور التي وصل إليها في مسيرته، إن كان مع آرسنال الذي أحرز معه لقب الدوري الممتاز والكأس الإنجليزية مرتين، أو برشلونة الإسباني الذي توج معه بالدوري مرتين والكأس السوبر ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وتابع "عندما وصلت إلى آرسنال، قالوا لي لماذا تلعب خارج منطقة الجزاء، لن تتمكن أبدا من تسجيل الأهداف، بما أن مركزي كان على الجهة اليسرى أو مهما كان. على المرء أن لا يتراجع أمام التحديات. عليك أن تقول لنفسك دائما أنه باستطاعتك القيام بذلك".

وواصل "عندما عدت لآرسنال عام 2012 على سبيل الإعارة من نيويورك ريد بولز الأميركي، الجميع، أصدقائي، قالوا كل ما تفعله هو تشويه إرثك، لماذا أنت عائد إلى هناك"، مؤكدا "لكن إذا كنت تحب مكانا وطلبوا مساعدتك - أكرر طلبوا مساعدتك - فجوابك سيكون دائما نعم".

لكن أفضل هداف في تاريخ "المدفعجية" شدد على أن هذا الحديث افتراضي والأمر يتعلق بفينغر الذي "لا يمكنني الحديث عن استقالته من عدمها، لا يمكنني أبدا. لقد قاتلت مع هذا الرجل، لا يمكنني قول هذا الأمر عن استقالته. هل تفهمون ما أعنيه؟ لا يمكنني قول ذلك".

وختم "ما أريد رؤيته هو ما سيحصل معه، وأريد منه أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة، بغض النظر عن فحواها".