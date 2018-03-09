صلاح يتوّج بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليغ مجددا

فاز محمد صلاح، نجم ليفربول، بلقب أفضل لاعب في البريميرليغ، عن شباط/فبراير الماضي.

وسجل الجناح المصري، في جميع مشاركاته الثلاث بالدوري، الشهر الماضي، وساعدت أهدافه الأربعة الريدز، على تحقيق فوزين وتعادل.

وتوج صاحب الـ25 عاما بالجائزة، متفوقا على كل من سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، موسى ديمبلي (توتنهام)، باسكال غروس (برايتون)، إيدين هازارد (تشيلسي)، غلين موراي (برايتون) وشيردان شاكيري (ستوك سيتي).

وفي هذا الصدد، قال الدولي المصري، الذي فاز بذات الجائزة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "من الجيد الفوز مرة أخرى.. لكن في النهاية أقول إنني أحاول دائمًا، مساعدة الفريق للحصول على النقاط الثلاث، ليكون في مركز أفضل بجدول الترتيب".

وتابع "هذا أهم شيء.. هذه الجائزة شيء فردي، لكن بالتأكيد من الجميل الفوز بها مرة أخرى".