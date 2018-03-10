ألفيس يطالب سان جيرمان بضم هذا اللاعب!

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التحرك جديًا لتدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد صفوف سان جيرمان تغييرات جذرية الصيف المقبل، بعدما ودّع الفريق دوري أبطال أوروبا مبكرًا على يد ريال مدريد بالخسارة ذهابًا 3-1 وإيابًا 2-1 في دور الـ16.

ووفقا لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن داني ألفيس ظهير أيمن سان جيرمان يضغط على إدارة ناديه من أجل التحرك لضم زميله السابق في يوفنتوس باولو ديبالا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي تواصل مع النجم الأرجنتيني لإقناعه بالقدوم لملعب حديقة الأمراء والانضمام لخط الهجوم الناري المكون من نيمار وإدينسون كافاني وكليان مبابي.

وأشارت الصحيفة في الوقت نفسه إلى أن ديبالا قد لا يكون متحمسا الآن للانضمام لباريس سان جيرمان خاصة بعد نجاح يوفنتوس في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، بينما ودع سان جيرمان البطولة.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، أكدت نية ديبالا في الرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي بضمه.