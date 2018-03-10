بايرن يكتسح هامبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري

عرب ٤٨ / أ ف ب

أصبح بايرن ميونخ على بعد فوزين من إحراز لقبه السادس تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على ضيفه هامبورغ وصيف القاع 6-0، السبت، في المرحلة السادسة والعشرين.

وقبل 8 مراحل على نهاية الدوري، رفع بايرن الفارق إلى 20 نقطة مع شالكه الثاني والفائز الجمعة على أرض ماينز 1-0. ويتعين على بايرن مواجهة لايبزيغ السادس الأحد المقبل ثم استقبال بوروسيا دورتموند القوي في 31 آذار/مارس.

وهذا الفوز الثالث عشر لبايرن في آخر 14 مباراة ضد هامبورغ، حامل اللقب 6 مرات والوحيد الذي لم يهبط إلى الدرجة الثانية في ألمانيا، والذي لم يفز على غريمه منذ 2009.

وتابع بايرن تفننه بإلحاق الهزائم الساحقة بهامبورغ، ففاز عليه 6-0 و5-0 في 2011، 9-2 في 2013، و8-0 في 2015 و2017.

على ملعب "أليانز آرينا" وأمام 75 ألف متفرج، افتتح بايرن التسجيل باكرا عندما حاول الدفاع منع تمريرة من الوصول إلى الجناح الهولندي آريين روبن، فشتتها نحو الفرنسي فرانك ريبيري الذي تلاعب بالدفاع والحارس وزرعها في المرمى (8).

وضاعف الأرقام بسرعة إثر عرضية من الظهير الأيمن جوشوا كيميش، تابعها البولندي روبرت ليفاندوفسكي برأسه من مسافة قريبة برغم التكتل الدفاعي (12).

ومن الجهة اليسرى، رفع الظهير النمسوي دافيد ألابا عرضية وصلت أيضا إلى ليفاندوفسكي الذي سجل الهدف الثالث (19).

وقال لاعب هامبورغ السابق ومديره برند فيهيماير "خسرنا المباراة قبل أن تبدأ، لكن أمام بايرن أقل خطأ يكلف كثيرا".

مئوية ليفاندوفسكي

وفي الشوط الثاني، سجل المخضرم روبن هدفا رابعا لبايرن بتسديدة صاروخية بيسراه من حدود المنطقة على علو متوسط إلى يمين الحارس (55).

وعلى طريقته الخاصة، انفرد ريبيري كما في بداية المباراة بعد مجهود فردي رائع، وسدد يمينية جميلة بعيدة عن الحارس هدفا خامسا (81).

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة تحقيق الثلاثية "هاتريك" عندما أطاح فوق المرمى ركلة جزاء إثر خطأ على البديل الإسباني تياغو ألكانتارا (86)، وهي أول ركلة جزاء يهدرها منذ أيار/مايو 2013 بعد أن نجح بتسجيل 17 ركلة متتالية.

لكنه نجح من ركلة ثانية بعد خطأ على كيميش مسجلا هدفه الرقم 100 في الدوري في 120 مباراة مع بايرن محققا ثلاثيته الأولى هذا الموسم (90).

وتابع ليفاندوفسكي تحليقه بصدارة ترتيب الهدافين، مسجلا هدفه الثالث والعشرين هذا الموسم.

ويقاتل بايرن الذي خسر لاعب وسطه الفرنسي كورنتان توليسو بعد 20 دقيقة من دخوله بسبب الإصابة، على ثلاث جبهات، فإضافة إلى اقترابه من حسم لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه، وصل أيضا إلى نصف نهائي الكأس المحلية حيث يلتقي باير ليفركوزن في 17 نيسان/أبريل، وقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع نهائي المسابقة القارية الأم كونه فاز 5-0 ذهابا على بشكتاش التركي.

وفي المقابل، يعاني هامبورغ الأمرين على غرار الموسمين الأخيرين اللذين نجا خلالهما من الهبوط، ولم تنفع إدارته إقالة المدرب ماركوس غيسدول في كانون الثاني/يناير الماضي وتعيين بيرند هولرباخ مكانه، وخاض اللقاء على وقع قرار مجلس إدارته الخميس إقالة الرئيس التنفيذي هيريبرت بروخهاغن والمدير الرياضي ينز تود من منصبيهما.

وانفرد هوفنهايم مؤقتا بالمركز السابع بفوزه على ضيفه فولفسبورغ الخامس عشر والذي لم يفز في آخر 6 مباريات، بثلاثية نظيفة حملت توقيع نيكو شولتس (18) وسيرج غنابري (77) والفرنسي جوشوا غيلافوغي (80 خطأ في مرمى فريقه).

وحقق أوغسبورغ فوزه الأول في خمس مباريات على حساب مضيفه هانوفر 3-1 وأصبح ثامنا.

وسجل للفائز النمسوي ميكايل غريغوريتش (26 و83) والصربي غويكو كاتسار (45) وللخاسر السنغالي ساليف سانيه (37).

وتعادل هرتا برلين الحادي عشر مع ضيفه فرايبورغ الثالث عشر سلبا.

ويلعب في وقت لاحق باير ليفركوزن الخامس مع بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع.

وتقام الأحد مواجهة قوية بين بوروسيا دورتموند الثالث وآينتراخت فرانكفورت الرابع.