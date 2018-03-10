بغياب ميسي: برشلونة يحقق فوزا سهلا على ملقا

حقق فريق برشلونة فوزا سهلا على مضيفه ملقا بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري الإسباني، التي أقيمت مساء السبت.

وسجل هدفي برشلونة لويس سواريز بالدقيقة 15 وفيليب كوتينيو بالدقيقة 28.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ملقا عند النقطة الـ13 بمؤخرة الجدول.

وسيطر فريق برشلونة على زمام الأمور منذ صافرة البداية على حساب ملقا المتراجع للخلف بنسبة استحواذ وصلت لـ85% وسط محاولات من الفريق الكاتالوني لاختراق جدران دفاعات أصحاب الأرض.

وتألق روبيرتو، حارس مرمى ملقا في انفراد لويس سواريز بالدقيقة 14 بعد تسديدة قوية من لاعب برشلونة.

وافتتح الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة من عرضية رائعة لجوردي ألبا، تعامل معها برأسية قوية لتسكن شباك ملقا بالدقيقة 16.

وحاول يوسف النصيري، خداع الألماني مارك تير شتيغن بالتسديد من مسافة بعيدة في أول اختبار لحارس برشلونة بالدقيقة 18.

وأضاع البرازيلي باولينيو فرصة سهلة بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز بالدقيقة 21 لكن البرازيلي اختار الزاوية القريبة والخاطئة لتمر الكرة بسلام على أصحاب الأرض.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو، الهدف الثاني لبرشلونة بـ"الكعب" بعد عرضية أرضية رائعة من الفرنسي عثمان ديمبلي بالدقيقة 28.

وتلقى صامويل غارسيا، لاعب ملقا البطاقة الحمراء في الدقيقة 30 عقب تدخله العنيف من الخلف ضد جوردي ألبا.

وتعامل دييغو رولان بصورة سيئة مع فرصة التسجيل في برشلونة برأسية ذهبت بعيدا عن الحارس تير شتيغن بالدقيقة 34.

وأضاع المغربي يوسف النصيري فرصة تقليص أصحاب الأرض النتيجة بعد رأسية غير متقنة، وفي الدقيقة 37 تألق روبيرتو، حارس ملقا في تسديد البرازيلي فيليب كوتينيو الذي حاول تسجيل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة بالدقيقة 39.

وأهدر البرازيلي فيليب كوتينيو فرصة التسجيل بعد مرواغة باولينيو لدفاع ملقا لكن فيليب سددها في أيدي الحارس روبيرتو بالدقيقة 42.

وتألق حارس ملقا مرة أخرى في تسديدة جيرارد بيكيه في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بهدفين وسط غياب تام لأصحاب الأرض الذين يلعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30.

واصل فريق برشلونة الضغط العالي والتحكم في إيقاع المباراة في الشوط الثاني أمام ملقا المستسلم وفشل الفرنسي عثمان ديمبلي في تحويل عرضية ألبا الرائعة لهدف بتسديدة بجوار القائم في الدقيقة 47.

وتعامل الفرنسي صامويل أومتيتي بصورة سلبية مع عرضية مواطنه عثمان ديمبلي بالدقيقة 54 برأسية ضعيفة على الحارس روبيرتو.

ومرت الدقيقة 60 من زمن اللقاء لا جديد من فريق ملقا تجاه برشلونة الذي يخلق الفرصة تلو الأخرى خلال المباراة بفضل سواريز وكوتينيو وجوردي ألبا وديمبلي.

وسدد عثمان ديمبلي تسديدة قوية في الدقيقة 65 من أجل تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة لكن حارس ملقا، روبيرتو تألق أمامها والذي عاد مرة أخرى بعد دقيقتين في عرضية جوردي ألبا.

وجاءت أول تسديدة من فريق ملقا في الشوط الثاني من دييغو رولان بالدقيقة 68 لكنها كانت سهلة على الحارس تير شتيغن.

وأهدر لويس سواريز فرصة تسجيل الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة بعد فرصة محققة بالدقيقة 69.

واستبدل ارنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، سيرجي روبيرتو في الدقيقة 74 بدخول البرتغالي أندريه غوميز، وبعد أقل من 3 دقائق دفع إرنستو بلوكاس دين بدلا من جوردي ألبا.

وأنهى فالفيردي تغييراته الثلاثة بخروج عثمان ديمبلي في الدقيقة 84 ودخول أليكس فيدال.

وفشل كوتينيو في التعامل بصورة جيدة مع تمريرة سواريز الساحرة بالدقيقة 88 لتذهب الكرة بسهولة لإحضان الحارس روبيرتو.

ولم يستطع فريق ملقا خلق مشاكل لبرشلونة في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز البارسا بسهولة بهدفين في غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رزق اليوم بطفله الثالث "شيرو" من زوجته أنتونيلا.