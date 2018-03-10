  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مفاجأة: ميسي خارج حسابات برشلونة أمام ملقا

تاريخ النشر: 10/03/2018 - 14:29

مفاجأة: ميسي خارج حسابات برشلونة أمام ملقا
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

شهدت قائمة نادي برشلونة، لمواجهة ملقا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا، مفاجأة كبرى باستبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكاتالوني استبعد ليونيل ميسي من قائمة البلوغرانا لأسباب شخصية.

وأضاف الموقع الرسمي أن فالفيردي قرر ضم المدافع الكولومبي ياري مينا بدلا من ميسي في اللحظات الأخيرة.

من جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "من المرجح أن يكون سبب غياب صاحب الـ30 عاما عن مباراة الليلة هو ولادة طفله الثالث سيرو من زوجته أنتونيلا، حيث سبق وأن تم تحديد بداية شهر آذار/مارس كموعد لولادتها".

يشار إلى أن مباراة ملقا تعد الأولى التي يتم فيها استبعاد ميسي من قائمة الفريق، إذ شارك في جميع مباريات البلوغرانا هذا الموسم بالليغا.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#برشلونة
#ملقا
#ليونيل ميسي
#إرنستو فالفيردي

تعليقات

مواد متعلقة

بايرن يكتسح هامبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري
بايرن يكتسح هامبورغ ويقترب من حسم لقب الدوري

2018-03-10

كريستيانو ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار
كريستيانو ينقذ ريال مدريد من كمين إيبار

2018-03-10

مانشستر يونايتد يعزز وصافته بالفوز على ليفربول
مانشستر يونايتد يعزز وصافته بالفوز على ليفربول

2018-03-10

الأكثر قراءة

تفاصيل من

تفاصيل من "صفقة القرن" لتصفية القضية الفلسطينية

2018-03-09
مسؤول سابق بالموساد: لبوتين مصلحة بحرب إسرائيلية – إيرانية

مسؤول سابق بالموساد: لبوتين مصلحة بحرب إسرائيلية – إيرانية

2018-03-09
شهيد و86 مصابا في مواجهات مع الاحتلال

شهيد و86 مصابا في مواجهات مع الاحتلال

2018-03-09
تحريض وملاحقة: وزير متطرف يطالب بإقالة الهزيّل من بلدية رهط

تحريض وملاحقة: وزير متطرف يطالب بإقالة الهزيّل من بلدية رهط

2018-03-09
العثور على جثة محام من إكسال

العثور على جثة محام من إكسال

2018-03-09