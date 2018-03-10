مفاجأة: ميسي خارج حسابات برشلونة أمام ملقا

شهدت قائمة نادي برشلونة، لمواجهة ملقا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الليغا، مفاجأة كبرى باستبعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، إن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكاتالوني استبعد ليونيل ميسي من قائمة البلوغرانا لأسباب شخصية.

وأضاف الموقع الرسمي أن فالفيردي قرر ضم المدافع الكولومبي ياري مينا بدلا من ميسي في اللحظات الأخيرة.

من جانبها قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو": "من المرجح أن يكون سبب غياب صاحب الـ30 عاما عن مباراة الليلة هو ولادة طفله الثالث سيرو من زوجته أنتونيلا، حيث سبق وأن تم تحديد بداية شهر آذار/مارس كموعد لولادتها".

يشار إلى أن مباراة ملقا تعد الأولى التي يتم فيها استبعاد ميسي من قائمة الفريق، إذ شارك في جميع مباريات البلوغرانا هذا الموسم بالليغا.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.