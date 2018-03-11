ليفاندوفسكي يحقق 3 إنجازات مع بايرن ميونخ

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، فريقه للانتصار بسداسية نظيفة على هامبورغ، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية في شباك هامبورغ، ليصبح اللاعب الأجنبي الأكثر نجاحا في تاريخ النادي البافاري.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده مع إف سي هوليود إلى 142 هدفا في مختلف المسابقات، متخطيًا البرازيلي جيوفاني إلبير مهاجم البايرن السابق، بفارق هدفين، بحسب موقع "سبورت 1" الألماني.

ونجح النجم البولندي في تحقيق هذا الرقم خلال 183 مباراة فقط شارك بها مع حامل لقب البوندسليغا، بينما وصل إلبير إلى عدد أهدافه خلال 266 مباراة.

ويحتل ليفاندوفسكي المركز السادس في ترتيب هدافي البايرن التاريخيين، حيث يأتي أمامه ديتر هونيس (145 هدفًا) ورولاند فوهلفهرت (155 هدفًا)، بينما يتربع على الصدارة جيرد مولر (508 هدفًا).

ووصل روبرت ليفاندوفسكي لهدفه رقم 100 مع بايرن ميونخ في البوندسليغا هذا الموسم، بهدفه الأخير في شباك هامبورغ مساء أمس، وأصبح هداف الفريق في ملعب "أليانز أرينا" برصيد 64 هدفًا.