مدرب برشلونة: سنعاني أمام تشيلسي

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، إن فريقه سوف يعاني في المباراة المقبلة أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي عقب الفوز على ملقا، مساء السبت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "أنهينا المباراة بثلاث نقاط، كل شيء حدث في الشوط الأول، سجلنا هدفين، كنا نلعب أمام 10 لاعبين من الشوط الأول أيضًا، الشوط الثاني كان مختلفًا، نفكر الآن بمباراة الأربعاء".

وأضاف "تنتظرنا مواجهة شرسة أمام تشيلسي، كما كانت في مباراة الذهاب، فهو فريق قوي، ويدافع بشكل مميز للغاية، لدينا آمال كبيرة، وأعتقد أننا سنعاني أمامهم".

وتطرق مدرب برشلونة للحديث عن الفرنسي عثمان ديمبلي، مؤكدا "إنه لاعب يحتاج للمزيد من الوقت، فهو شاب، واللعب لبرشلونة يصاحبه ضغوط كبيرة، فالأضواء مسلطة عليه، ولكنه يحاول دائما، ويتقدم تدريجيا، ويساعدنا دائما".

وبرر فالفيردي تبديلاته أمام ملقا، موضحا "سيرجي ربيرتو وألبا تعرضا لكدمة قوية، لهذا السبب قمت بإخراجهما من الملعب، لقد بدا عليهما الاستياء الشديد من التدخلات العنيفة".

وواصل بالحديث عن غياب ليونيل ميسي "قبل مغادرتي للمنزل اتصل بي كارلس نافال (مندوب الفريق)، وقال لي ما حدث، لم يكن الأمر معقدا، حاولنا الحصول على النقاط، عندما تلعب أمام الفريق الأخير يعتقد الجميع أنك ستفوز، لكن الأمر ليس كذلك".

وأكد إرنستو فالفيردي أن ريال مدريد لا يزال لديه فرصة في المنافسة، مضيفا "لا يمكن استبعاد أي فريق من المنافسة، طالما أن الأرقام لا تشير إلى ذلك، لم يستسلم أي منافس، وبالتأكيد هم في دائرة المنافسة".