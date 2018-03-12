الإصابة تحرم أغويرو من اللعب مدة أسبوعين

سيغيب الأرجنتيني، سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أسبوعين عن الملاعب لإصابة في ركبته، بحسب ما أعلن اللاعب الأحد.

وقال أغويرو عبر تويتر "خلال تدريب أول أمس، شعرت بانزعاج في ركبتي اليسرى وقال لي طبيب النادي إني سأعود لتدريبات الفريق بعد نحو أسبوعين. أما الآن فحان وقت التعافي!"

ويحوم الشك أيضا حول مشاركة أغويرو في مباراتي منتخب بلاده الوديتين أمام إيطاليا وإسبانيا في 23 و27 من الشهر الحالي استعدادا لمونديال روسيا، ويرجح أن يعود للمشاركة في المباراة ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي في 31 آذار/مارس.

يذكر أن الهدف المقبل لأغويرو سيكون الرقم 200 له في صفوف مانشستر سيتي، علما بأنه سجل 30 هدفا حتى الآن في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 78 نقطة متقدما بفارق 13 نقطة على جاره مانشستر يونايتد مع مباراة يخوضها ضد ستوك سيتي اليوم، الإثنين، في ختام المرحلة الثلاثين.