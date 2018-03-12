كريستيانو يفضل بنزيمة على بيل في هجوم الريال

يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، في استمرار مزاملة الفرنسي كريم بنزيمة له، في هجوم الفريق الملكي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت"، فإن رونالدو يكون ثنائية رائعة مع بنزيمة في الهجوم، ويريد استمرارها بفضل التناغم بينهما، نظرًا لقدرة النجم الفرنسي على صناعة الأهداف له، والتدوير بينهما، بدخول الأول كمهاجم صريح والثاني كجناح، أو العكس، والذي لا يستطيع الويلزي غاريث بيل، القيام به.

وتابعت الصحيفة، أن رونالدو لعب بجوار بنزيمة في 4 مباريات، بحضور غاريث بيل على الدكة، بالإضافة إلى مباراتين لرونالدو، رافق فيها بيل في الهجوم.

وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها، بأن رونالدو وبنزيمة لعبا في الموسم الجاري، 16 مباراة معا.

ويتواجد الثنائي بنزيمة وكريستيانو رونالدو، في ريال مدريد، منذ انتقالهم معا في صيف 2009، من ليون ومانشستر يونايتد على الترتيب.