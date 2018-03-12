هاينكس يسعى لمعادلة إنجاز غوارديولا

يسعى يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، لمعادلة الإنجاز التاريخي، للإسباني بيب غوارديولا، المدرب السابق للفريق.

وفاز بايرن، بلقب الدوري الألماني في موسم 2013ـ 2014 في الجولة 27 من منافسات الدوري، بعد الفوز على هيرتا برلين، وهو إنجاز لم يحققه أي فريق غيره في البوندسليغا.

ويملك البافاري حاليًا 66 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه شالكه، الذي يملك 46 نقطة، وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب.

وتقول صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بايرن ميونخ قد يفوز بلقب الدوري في الجولة الـ27 في حال الفوز على لايبزيج، مع خسارة شالكه مباراته في نفس الجولة أمام فولفسبورغ.

ويُعد بايرن ميونخ، هو الفريق الألماني الوحيد الذي استطاع أن يتوج بلقب الدوري قبل 30 جولة، فبجانب رقم غوارديولا فقد حققه في 28 جولة في موسم 2012ـ 2013، وفي مواسم 1972ـ 73، 2002ـ 2003 و2014ـ 2015 حققه في 30 جولة.