4 مرشحين بينهم صلاح لخلافة بنزيمة

كشفت تقارير صحفية، قائمة اللاعبين المرشحين لخلافة الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة الكونفيدينشال "يبدو أنَّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر التعاقد مع لاعب يخلف كريم بنزيمة".

وأضافت الصحيفة "تدعيم الخط الأمامي، بات مطلبًا ملحًا في ريال مدريد".

وحددت الصحيفة، أبرز المرشحين لخلافة كريم بنزيمة، وهم على النحو الآتي:

ماورو إيكاردي

يشبه أداء مهاجم إنتر ميلان، غونزالو هيغوين، مهاجم الريال السابق، ويحاول إيكاردي، الذهاب لمونديال روسيا رفقة منتخب الأرجنتين، إلا أن موقفه لم يحسم بعد، عقب استبعاده من تمثيل التانغو أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة.

ويتواجد إيكاردي، على لائحة رئيس ريال مدريد، لكن الأخير لم يتحرك لضمه.

هاري كين

يعد كين، من المهاجمين الذين ارتبطوا بالانتقال إلى ريال مدريد، وهو يحظى بإعجاب بيريز، ولكن رغبته في البقاء بتوتنهام، بالإضافة إلى تعاقد النادي الملكي مع لوكا مودريتش وغاريث بيل، نجمي السبيرز السابقين، بطريقة غير ودية، يعقد الصفقة.

محمد صلاح

واحد من الأسماء البارزة على الساحة ويمكن أن يكون بديلًا جيدًا كذلك حال رحيل غاريث بيل، الصيف المقبل.

وتكمن المشكلة أن ليفربول ليس مستعدًا للتخلي عن خدمات نجمه، كما أن أسعار البريمييرليغ باتت محرجة لسقف ريال مدريد المادي، حيث تم إبلاغ العملاق الإسباني، أن الريدز لن يتخلى عن الدولي المصري إلا بسعر مشابه لصفقة انتقال كوتينيو إلى برشلونة (160 مليون يورو)، أو كيليان مبابي لباريس سان جيرمان (180 مليون يورو).

روبرت ليفاندوفسكي

لقد أظهر مهاجم بايرن ميونخ، استعداده للتوقيع مع ريال مدريد، في أكثر من مناسبة، إلا أن الظروف لم تسمح بإتمام الصفقة.

لكن علاقة ليفاندوفسكي، المتوترة بإدارة النادي البافاري، تشير إلى أن ريال مدريد، لديه فرصة قوية لضم النجم البولندي.