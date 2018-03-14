بايرن ميونخ يقصي بشكتاش من دوري الأبطال

جرت مساء، الأربعاء، مباراة الإياب بين فريقي بشكتاش التركي وبايرن ميونخ الألماني على ملعب الأول "فودافون آرينا"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بثلاثية مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق البافاري بخماسية نظيفة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب تياغو ألكانتارا في الدقيقة 18.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 46 جاء هدف ذاتي بشباك بشكتاش ليمنح بايرن ميونخ الهدف الثاني، وفي الدقيقة 59 أحرز اللاعب فاغنر لوف هدف بشكتاش الوحيد، وفي الدقيقة 84 اختتم اللاعب ساندرو واغنر المباراة بهدف ثالث لصالح بايرن ميونخ.

وبهذا الفوز، ضمن بايرن ميونخ بطاقة تأهله للدور ربع النهائي من دوري الأبطال على حساب بشكتاش.