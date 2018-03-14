مدرب برشلونة يتوقع مواجهة صعوبات أمام تشيلسي

توقّع مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، أن يواجه فريقه صعوبات جمّة، عندما يستضيف تشيلسي مساء، الأربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتاج برشلونة لتعادل سلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل بلوغ ربع النهائي، بعدما خطف تعادلا ثمينا (1-1) في مباراة الذهاب على ملعب "ستامفورد بريدج".

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي، عشية المباراة "أتوقّع خصما مشابها للذي واجهناه في المباراة الأولى مع كل مزاياه الموجودة، لا أعرف كيف سيلعب، سواء سيضغط نحو الأمام أو سيعود قليلا للوراء، الأمر سيعتمد على النتيجة، النتيجة السابقة جيّدة بالنسبة لنا، لكن يجب أن نلعب بطريقتنا المعهودة وأن نتصرف بأسلوبنا الخاص".

وألمح المدرب إلى إمكانية مشاركة أندريه غوميز، الذي اعترف مؤخّرا بشعوره بـ"العار" بعد الفترة التي قضاها في صفوف برشلونة حتى الآن، منذ انتقاله إليه صيف العام 2016.

وعن ذلك قال فالفيردي "الاعتراف بذلك علنا أمر شجاع، كل اللاعبين والمدربين وأعضاء الجهاز الفني لديهم احترام كبير له ولا نريد الحديث عن نقاط الضعف، إنه أمر ليس بالجديد، وهو ليس الوحيد الذي يمر بالأمر ذاته، إنه أمر عليك الضغط لمواجهته، ليس أمرا لم أكتشفه في السابق، إذا شعر المدرّب بأنه جاهز لمواجهة الأمر، فإنه جاهز بالفعل، لديه (غوميز) العديد من القدرات الجيدة، وربما يكون اليوم الذي يقدّم فيه الأفضل".

وعمّا إذا كان يعرف مشكلة غوميز في وقت سابق، قال المدرب "أعرف الكثير والقليل عن اللاعبين الموجودين لدي، لقد تحدّثت معه في مناسبات عديدة، أنا هنا لمساعدته في أمور عدّة، يجب أن يكون موجودا بنسبة 100%".

وتحدّث فالفيردي عن لاعب وسطه البرازيلي باولينيو، قائلا "أنا بالطبع راض عنه، إنه يقضي موسما عظيما، لقد وصل إلينا من ثقافة كروية مختلفة للغاية، لكنّه تأقلم بأفضل طريقة ممكنة، ولعب بالطريقة المناسبة".

وحذر فالفيردي من خطورة لاعب تشيلسي ويليان، بالقول "ليس فقط في المباراة الأولى، إنه يلعب بشكل جيد مع تشيلسي ويجد طريق الشباك، بوجود لاعبين حوله بهذه الجودة، إضافة إلى قدرته على التسديد من كافة الأوضاع، فإنه يمر بأفضل فترات موسمه".

ورفض فالفيردي تناول الطريقة التي سيلعب بها فريقه مساء الأربعاء، وتابع "لا أعرف ما سيحدث غدا، لديهم طرق عديدة للعب، وأثبتوا ذلك في منتصف مباراة لندن، إذا لعبوا في الخلف قليلا فإن لديهم لاعبين جيّدين على الصعيد الفردي، سنحاول الفوز عليهم بأي طريقة، سنلعب ونحاول، لا يمكننا أن نكون أفضل منهم طيلة المباراة، لديهم أكبر عدد من الهجمات الخاطفة في البريميير ليغ".

وأكّد أن نجم برشلونة ليونيل ميسي يشعر بالسعادة عقب عودته للفريق إثر غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري بسبب ولادة ابنه الثالث، كما صرّح بأنه يعتقد بأن الظهير الأيمن سيرجي روبيرتو سيكون لائقا للمشاركة أمام تشيلسي.