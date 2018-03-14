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ميسي يقود برشلونة للتأهل على حساب تشيلسي

تاريخ النشر: 14/03/2018 - 23:40

ميسي يقود برشلونة للتأهل على حساب تشيلسي
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء، الأربعاء، مباراة الإياب بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي على ملعب الأول "كامب نو"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الكاتالوني بهدفين أحرزهما كل من اللاعبين ليونيل ميسي في الدقيقة الثالثة وعثمان ديمبلي في الدقيقة 20.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 63 عاد اللاعب ليونيل ميسي لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، تأهل برشلونة إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#تشيلسي
#دوري أبطال أوروبا

ميسي يقود برشلونة للتأهل على حساب تشيلسي

ميسي يقود برشلونة للتأهل على حساب تشيلسي

ميسي يقود برشلونة للتأهل على حساب تشيلسي

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