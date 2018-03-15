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ريال مدريد يسعى لحسم صفقة التعاقد مع نيمار قبل المونديال

تاريخ النشر: 15/03/2018 - 11:02

ريال مدريد يسعى لحسم صفقة التعاقد مع نيمار قبل المونديال
نيمار دا سيلفا
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تسعى إدارة فريق ريال مدريد الإسباني لحسم صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا قبل انطلاق بطولة كأس العالم في روسيا، الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "آس" أن إدارة الملكي حصلت بالفعل على موافقة البرازيلي للانضمام للميرنجي الموسم المقبل، بينما لم تتبق سوى محاولة إقناع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما والد اللاعب يرى أن عملية انضمام نجله لريال مدريد ستكون معقدة جدا.

ولفتت إلى أن التعاقد مع نيمار يعتبر الخطوة الأهم بالنسبة لإدارة ريال مدريد، فيما يتعلق بتجديد الفريق الموسم المقبل، لذلك تريد إدارة لوس بلانكوس حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل التحرك لبحث بقية التعزيزات التي قد تنضم للأبيض.

وختمت الصحيفة بالقول إن البرازيلي "مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، لعب دورا محوريا في إقناع نيمار بالانضمام للريال، وأكد له أن الجميع سيرحب به بملعب سانتياجو برنابيو، واقتنع صاحب الـ26 عاما بكلام مواطنه".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#نيمار دا سيلفا
#ريال مدريد
#باريس سان جيرمان
#المونديال

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