إنييستا يثير الجدل حول مصيره مع برشلونة

أثار أندريس إنييستا، قائد برشلونة، الجدل في إسبانيا، عقب تصريحاته حول حسم مصيره مع البلوغرانا، الشهر المقبل.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إنييستا سيفعل خيار الرحيل المجاني، الموجود في عقده، على غرار البرازيلي داني ألفيس، في عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنييستا، يفكر بصورة جدية في الرحيل، نحو الدوري الصيني، لكنه لم يحسم بعد، ما إذا كان سيرحل بعد كأس العالم، أو في كانون الثاني/يناير المقبل.

ولفتت إلى أن اللاعب، قد يؤجل الرحيل حتى كانون الثاني/يناير، من أجل مساعدة البارسا في الموسم الجديد، وانتظار قدوم البرازيلي الشاب، آرثر ميلو، من غريميو، رغم رغبة تيانجين كوانجيان الصيني، في ضمه بعد مونديال روسيا.

وأكدت "سبورت" أن إنييستا لم يوقع على أي اتفاق، مع أي فريق صيني، حتى الآن، لكنه يمتلك العديد من العروض الصينية، بمبالغ خيالية.