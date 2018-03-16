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قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

تاريخ النشر: 16/03/2018 - 13:17

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جنّبت قرعة دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الكلاسيكو المبكر بين ريال مدريد حامل اللقب وبرشلونة الطامح بالعودة لرفع الكأس من جديد.

القرعة التي أقيمت قبل قليل في موقع الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون السويسرية، حملت أخبارا سعيدة لبعض الفرق، وسيئة أخرى، حيث ستحتم على ريال مدريد، تكرار مواجهة النهائي الأخير مع يوفنتوس، الذي سيلعب بمشاعر الثأر بعد خسارته برباعية، وحرمانه من التتويج باللقب الأوروبي الكبير.

وكان البيانكونيري والنادي الملكي قد التقيا في عدة مناسبات بالسنوات الأخيرة، وتمكن رجال أليغري من إقصاء ريال مدريد في الدور نصف النهائي لعام 2015، ولكن تمكن رجال زين الدين زيدان بالانتقام من السيدة العجوز، وذلك في نهائي نسخة الموسم الماضي في مدينة كارديف الويلزية بعد الفوز برباعية ورفع اللقب.

مانشستر سيتي أحد أكبر المرشحين للقب، سيواجه ليفربول، في المباراة الوحيدة التي ستقام بين فريقين من ذات الدولة، وستكون فرصة لغوارديولا للثأر من خسارته في الدوري الإنجليزي من يورغن كلوب، الذي تمكن من إيقاف سلسلة السيتيزنز في الدوري هذا الموسم بتغلبه على رجال غوارديولا وبأسلوب نال الإشادة.

وفي المواجهات الأخرى، فإن برشلونة سيكون في مواجهة بالمتناول نظريا أمام روما الإيطالي والذي لا يمر هذا الموسم بأفضل مستوياته مع المدرب دي فرانشيسكو.

في حين أن إشبيلية صاحب أكبر مفاجأة في دور الستة عشر سيكون في مهمة صعبة أمام العملاق بايرن ميونخ، والذي استعاد مستوياته المميزة مع مدربه يوب هاينكس والذي يسعى لتكرار ثلاثية أخرى بعد أن حققها عام 2013.

وستكون المواجهات على النحو التالي:

المواجهة الأولى: برشلونة - روما

المواجهة الثانية: إشبيلية - بايرن ميونخ

المواجهة الثالثة: يوفنتوس - ريال مدريد

المواجهة الرابعة: ليفربول - مانشستر سيتي

ملف خاص | القدس عاصمتنا

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قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

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