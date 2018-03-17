رسميا: الاعتماد على تقنية الفيديو في المونديال

أعطى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، الضوء الأخضر، أمس الجمعة، لاستخدام تقنية الفيديو، في كأس العالم 2018، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في كولومبيا.

وعن ذلك، قال جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية "سنحصل على أول كأس عالم بتقنية الفيديو، ونحن سعداء جدًا بهذا القرار".

وأضاف "إنه قرار تاريخي، بناءً على رغبة المجلس الدولي، وذلك بعد التجربة في أكثر من 100 مباراة، هذا ما يعطينا اليقين بأن الفيديو سيساعد الحكام، وسيتعين علينا أن نلعب كرة قدم أكثر شفافية ونزاهة".

وتابع "يمكن للحكام أن يخطئوا، وإذا استطعنا مساعدتهم فسنقوم بذلك، لدينا ثقة مطلقة بكولينا، رئيس لجنة التحكيم، سوف يقوم بإعداد الحكام بشكل مثالي لكأس العالم".

وواصل إنفانتينو "التنفيذ سيكون في يد لجنة التحكيم، سيعقدون ورش عمل لمواصلة التدريب، هناك خطة عمل مفصلة ودقيقة للغاية للحكام، ليكونوا جاهزين للمونديال".

وعن الأمن في روسيا، قال "هذه دائمًا قضية مهمة في المسابقات الدولية، مثل كأس العالم، من الواضح أننا سنأخذ الأمر على محمل الجد، السلطات الروسية قدمت خطة محكمة، رأيناها في كأس القارات".

وسيتم استخدام تقنية الفيديو، في كأس العالم، للحكم على ما إذا كان تم تسجيل هدف من عدمه، ومراجعة ركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، إلى جانب حالات الخطأ في تحديد الهوية.