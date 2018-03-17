  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صراع جديد بين مورينيو وكونتي

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 09:22

صراع جديد بين مورينيو وكونتي
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول في صراع جديد مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز.

وتوترت العلاقة كثيرًا بين المدربين، خلال الموسم الحالي، وتبادلا الإهانات في العديد من المؤتمرات الصحفية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مورينيو وكونتي يراقبان باهتمام جورجينيو، لاعب وسط نابولي الإيطالي، الذي تألق بصورة واضحة هذا الموسم.

وأضافت أن المدربين أعربا عن اهتمامهما بضم الإيطالي صاحب الـ26 عامًا، متوقعة حدوث صراع بين الناديين الإنجليزيين لخطفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تسعى للاحتفاظ باللاعب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها لن تستطيع رفض عرض مالي ضخم من أحد فرق البريمييرليغ.

وشارك جورجينيو في 31 مباراة مع نابولي بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#أنطونيو كونتي
#جوزيه مورينيو
#جورجينيو

صراع جديد بين مورينيو وكونتي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

صحيفة: نيمار يقدم وعدا مشروطا لبرشلونة
صحيفة: نيمار يقدم وعدا مشروطا لبرشلونة

2018-03-17

كلوب يعلق على مواجهة مانشستر سيتي
كلوب يعلق على مواجهة مانشستر سيتي

2018-03-17

رسميا: الاعتماد على تقنية الفيديو في المونديال
رسميا: الاعتماد على تقنية الفيديو في المونديال

2018-03-17

الأكثر قراءة

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 3 بعملية دهس قرب جنين

2018-03-16
قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

قرعة دوري الأبطال: الريال يصطدم بيوفنتوس والبارسا يواجه روما

2018-03-16
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة

2018-03-16
الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية جنين ويلاحق عائلة قبها

2018-03-16
37% من المجتمع العربي يحصرون الدين بالجانب الشخصي

37% من المجتمع العربي يحصرون الدين بالجانب الشخصي

2018-03-16