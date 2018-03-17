صراع جديد بين مورينيو وكونتي

يستعد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول في صراع جديد مع الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز.

وتوترت العلاقة كثيرًا بين المدربين، خلال الموسم الحالي، وتبادلا الإهانات في العديد من المؤتمرات الصحفية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مورينيو وكونتي يراقبان باهتمام جورجينيو، لاعب وسط نابولي الإيطالي، الذي تألق بصورة واضحة هذا الموسم.

وأضافت أن المدربين أعربا عن اهتمامهما بضم الإيطالي صاحب الـ26 عامًا، متوقعة حدوث صراع بين الناديين الإنجليزيين لخطفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولي تسعى للاحتفاظ باللاعب خلال المرحلة المقبلة، إلا أنها لن تستطيع رفض عرض مالي ضخم من أحد فرق البريمييرليغ.

وشارك جورجينيو في 31 مباراة مع نابولي بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم وسجل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.