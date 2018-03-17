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ميلان يستهدف ضم لاعبين من بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 17/03/2018 - 17:27

ميلان يستهدف ضم لاعبين من بايرن ميونخ
النجم التشيلي أرتورو فيدال (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الإيطالي يستهدف ضم لاعبين اثنين من نظيره بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة توتو سبورت فإن الروسونيري يريد التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز، الذي فشل في إثبات نفسه كأساسي مع بايرن، قبل أن يعيش مجددا أوقاتا عصيبا خلال إعارته الحالية لسوانزي سيتي الإنجليزي.

وأشارت إلى أن ميلان مستعد لـ"إنهاء مأساة" صاحب الـ20 عاما مع العملاق البافاري، من خلال جلبه لملعب سان سيرو الصيف المقبل، على الرغم أنه من غير المعروف حتى الآن كم ستبلغ قيمة الصفقة.

من ناحية أخرى أكدت الصحيفة أن النادي اللومباردي مازال مهتما بنجم كبير آخر من بايرن، وهو لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، والذي يقال إنه أيضا محل اهتمام الجار إنتر ميلان.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ميلان
#ريناتو سانشيز
#أرتورو فيدال
#بايرن ميونخ

من عرب 48

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