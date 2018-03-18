برشلونة يواصل زحفه نحو استعادة لقب الدوري

واصل برشلونة المتصدر زحفه نحو استعادة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه أتلتيك بيلباو 2-0 اليوم، الأحد، في المرحلة التاسعة والعشرين التي شهدت سقوط إشبيلية المنتشي ببلوغه ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه ليغانيس 1-2.

وحسم برشلونة الذي بلغ بدوره ربع النهائي المسابقة الأوروبية على حساب تشيلسي الإنجليزي، المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين محققا فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم والثالث على التوالي منذ سقوطه في فخ التعادل مع مضيفه لاس بالماس.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد 75 نقطة مبتعدا بفارق 11 نقطة مؤقتا عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد الذي يحل ضيفا على فياريال لاحقا.

وكان برشلونة، الوحيد الذي لم يخسر في الدوري، قطع شوطا كبيرا نحو استعادة اللقب من غريمه ريال مدريد، بفوزه على أتلتيكو الأسبوع الماضي بهدف للأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ويحارب برشلونة على 3 جبهات هذا الموسم في سعيه إلى ثلاثية جديدة، ففضلا عن الدوري ودوري أبطال اوروبا حيث سيلاقي روما الإيطالي في ربع النهائي، بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية وسيواجه في 21 نيسان/أبريل المقبل اشبيلية حيث يسعى إلى لقبه الرابع على التوالي.

وكانت مباراة اليوم المواجهة الثانية بين إرنستو فالفيردي وفريقه السابق اتلتيك بيلباو منذ انتقاله للإشراف على الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني الصيف الماضي، ونجح المدرب في تحقيق الفوز الثاني بعد الأول 2-0 ذهابا على ملعب سان ماميس في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وخاض برشلونة المباراة في غياب لاعب وسطه سيرجيو بوسكيتس للإصابة والمهاجم الأورغوياني لويس سواريز للإيقاف، وعاد نجمه ميسي بعدما غاب عن المباراة الأخيرة ضد ملقا بسبب إنجاب زوجته لابنهما الثالث سيرو.

وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لبرشلونة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من جوردي ألبا فتابعها بيمناه على يمين الحارس كيبا اريثابالاغا (8).

وردت العارضة تسديدة قوية للبرازيلي فيليب كوتينيو (16)، قبل أن يضيف ميسي الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس اريثابالاغا (30).

وهو الهدف الأول لميسي من خارج المنطقة هذا الموسم باستثناء الركلات الحرة المباشرة.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في صدارة لائحة الهدافين في الدوري.

ورد القائم الأيسر تسديدة قوية للبرازيلي باولينيو من خارج المنطقة (43).

وتحسن أداء أتلتيك بلباو في الشوط الثاني دون أن تتغير النتيجة.