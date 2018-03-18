  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو رونالدو: لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 08:42

كريستيانو رونالدو: لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أنه كان يتطلع ليكون أفضل لاعب في العالم منذ صغره.

وقال رونالدو عبر مقطع فيديو لتقديم حذائه الجديد "في البداية كنت أحلم بأن أكون أفضل لاعب في العالم، أصدقائي كانوا ينظرون لي ويتعجبون مما أقوله، كنت أقول ذلك على سبيل المتعة والمزاح، ولكن بداخلي أشعر بأني لدي القدرات لتحقيق ذلك".

وأضاف قائد منتخب البرتغال "عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد بدأت أؤمن بإمكانية تحقيق الحلم، لا أرى لاعبا يملك نفس موهبتي، والتفاني والجدية في العمل".

وتابع "لا يمكن مقارنتي بأحد، أو يكون شخصا آخر هو كريستيانو رونالدو، دائما ستكون أنت، سأكون نفسي".

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد فاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، بواقع مرة مع مانشستر يونايتد و4 مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2009.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كريستيانو رونالدو
#ريال مدريد

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب برشلونة يحذر من خطورة روما
مدرب برشلونة يحذر من خطورة روما

2018-03-18

كيليني يثير قلق يوفنتوس
كيليني يثير قلق يوفنتوس

2018-03-18

محمد صلاح يطرق أبواب ريال مدريد
محمد صلاح يطرق أبواب ريال مدريد

2018-03-18

الأكثر قراءة

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

بعد مقتل أشقائه الثلاثة: مقتل ربيع فريج في كفر قاسم

2018-03-17
حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: صاف ولطيف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

2018-03-17
30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

30 قتيلا مدنيا بقصف للنظام السوريّ والمعارضة تُسقط طائرة بالغوطة

2018-03-17
70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

70 عاما على النكبة – تفجير فندق الملك داوود (11)

2018-03-17
رباعية خرافية لمحمد صلاح بفوز ليفربول على واتفورد

رباعية خرافية لمحمد صلاح بفوز ليفربول على واتفورد

2018-03-17