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فاسكيز: رونالدو يقدم مستويات مذهلة، ويُظهر ذلك يوميا

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 08:52

فاسكيز: رونالدو يقدم مستويات مذهلة، ويُظهر ذلك يوميا
اللاعب الإسباني لوكاس فاسكيز (أ ف ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : باسل مغربي

أشاد لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد الإسباني، بزميله كريستيانو رونالدو، بعد تألقه خلال مواجهة جيرونا، أمس الأحد، في الليجا، والانتصار بنتيجة 6-3.

وقال فاسكيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا "كلما كان رونالدو أفضل، كلما أصبح ريال مدريد جيدًا، الدون البرتغالي يقدم مستويات مذهلة، ويُظهر ذلك يوميا".

وأضاف "إذا استمر رونالدو على تقديم هذا الأداء، سيتخطى ميسي في سباق صدارة الهدافين في الليجا".

وقلص رونالدو، الفارق مع ميسي خلال مواجهة جيرونا، بعد أن سجل 4 أهداف، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا، بفارق 3 أهداف فقط عن ميسي، متصدر قائمة هدافي الليجا.

وتطرق فاسكيز، للحديث عن المنتخب الإسباني، موضحًا "أريد الاستمتاع بكوني ضمن كتيبة الماتادور، حيث مررت بمراحل مختلفة على مدار الموسم، في البداية كنت أشارك لدقائق أقل، ولكن الآن أشعر بتحسن وأحظى بالمزيد من الثقة".

وعن التواجد مع المنتخب الإسباني في المونديال، أجاب "الأمور تسير بشكل جيد، ولدي الشعور الرائع على المستوى الشخصي وأسعى للتحسن، والذهاب للمونديال هو هدف شخصي، وتحقيقه يأتي بالعمل الجاد".

وختم فاسكيز حديثه بقوله "يجب علي أن أقدم أفضل ما لدي مع ريال مدريد، ومواصلة السير في نفس الطريق".

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فاسكيز
#الليجا الإسبانية
#ريال مدريد
#برشلونة

من عرب 48

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