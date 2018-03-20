بالأرقام.. برشلونة يتسيد إسبانيا وأوروبا

اقترب فريق برشلونة كثيرا من تحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وذلك بعد تغلبه مؤخرا على ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.

وفي هذا الصدد أبرزت صحيفة موندو ديبورتيفو مدى تفوق الفريق الكتلوني على بقية الفرق المحلية، بل وأيضا الأوروبية هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن برشلونة هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن هذا الموسم، وبالنسبة لجميع الدوريات الأوروبية بشكل عام لا يشاركه في هذا الإنجاز سوى فريق لينكولن ريد أمبس من جبل طارق.

وأضافت أن البارسا لم يخسر أيضا هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ولا يشاركه في ذلك سوى ليفربول الإنجليزي، أما بالنسبة لبقية البطولات الإسبانية المحلية، فإن فريقي "رديف إسبانيول" وكالاهورا في الدرجة الرابعة، هما فقط اللذان لم يتعرضا لخسارة هذا الموسم.

من ناحية أخرى، سيكون أمام برشلونة رقمان لكسرهما فيما تبقى من الموسم الحالي، هما عدم الهزيمة في أكبر عدد من المباريات خلال موسم الدوري المسجل باسم ريال سوسيداد موسم 1979-1980، وإنهاء موسم الليجا بدون هزيمة، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق من قبل في موسم من 38 جولة.

ولفتت إلى أن إنجاز إنهاء مشوار الليجا بدون هزيمة تحقق مرتين عندما كانت المسابقة من 18 جولة، الأولى لأتلتيك بيلباو موسم 1929-1930، وريال مدريد موسم 1931-1932.

ويتفوق برشلونة على الجميع هجوميا ودفاعيا في الليجا، حيث سجل 74 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، وأيضا في دوري الأبطال حيث لم تتلق شباك فريق المدرب إرنستو فالفيردي سوى هدفين فقط.

وقد يحقق جائزتي بيتشيشي و زامورا هذا الموسم نجما البلوجرانا، ليونيل ميسي والحارس مارك أندريه تير شتيجن، وهي الثنائية التي تحققت من قبل مرتين عن طريق ميسي وفيكتور فالديز موسمي 2009-2010 و2011-2012.

كما سيكون لدى برشلونة الفرصة هذا الموسم لتحقيق ثلاثية تاريخية بالتتويج بالليجا، كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.