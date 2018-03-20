بايرن ميونخ يحدد بديل ليفاندوفسكي حال رحيله

كشفت تقارير صحفية عن أن نادي بايرن ميونخ الألماني، قد حدد بالفعل البديل الذي سيتعاقد معه في حال رحيل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت مؤخرا عن رحيل اللاعب البولندي، عن الفريق البافاري الصيف المقبل من أجل الانضمام لريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن إدارة البايرن تريد التعاقد مع روبرتو فيرمينو، نجم هجوم فريق ليفربول الإنجليزي، ومستعدة لدفع 100 مليون إسترليني من أجل جلب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما في الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد قال روري سميث، الصحفي بنيويورك تايمز، لهيئة الإذاعية البريطانية "بي بي سي": "إذا وقع ليفاندوفسكي مع ريال مدريد هذا الصيف، فإن إدارة ليفربول يجب أن تقلق لأن بايرن سيستهدف فيرمينو".

وسجل فيرمينو 23 هدفا وصنع 13 خلال 42 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.