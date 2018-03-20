سان جيرمان يفتح خزائنه أمام زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة وإصرار من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، على التعاقد مع زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نشره برنامج "الشرنجويتو" الإسباني، فإن إدارة باريس سان جيرمان تعتقد بأن زيدان الخيار المناسب لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ومستعدة لتقديم "شيك على بياض" لمدرب ريال مدريد من أجل إقناعه بقيادة متصدر الدوري الفرنسي.

وأضاف البرنامج أن ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، يريد أن يصبح زيدان صاحب أعلى راتب بين مدربي العالم، حال توقيعه للنادي الباريسي.

وأشار البرنامج إلى أن زيدان لم يحسم مستقلبه بعد مع ريال مدريد، ويؤجل كل شيء لنهاية الموسم، مضيفا أن بعضا من مسؤولي الفريق الملكي يريدون استمراره في الفريق الموسم المقبل.

وتابع البرنامج أن أولوية ريال مدريد وهى استمرار زيدان في حالة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن إذا فشل في ذلك، خطة النادي ستكون إعادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، أو جلب الألماني يورجن كلوب من ليفربول.

يُذكر أن الصحافة الفرنسية تتفق حول عزم إدارة باريس سان جيرمان، على إقالة أوناي إيمري في نهاية الموسم الجاري، بعد الخروج من دور الـ 16 من تشامبيونزليج، على يد ريال مدريد 5-2 في مجموع المباراتين.