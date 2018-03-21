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ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة بأبطال إفريقيا

تاريخ النشر: 21/03/2018 - 22:32

ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة بأبطال إفريقيا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، النقاب عن قرعة مرحلة مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة.

ووقعت فرق مولودية الجزائر ومواطنه وفاق سطيف، والدفاع الحسني الجديدي المغربي، في المجموعة الثانية بجانب مازيمبي الكونغولي.

وضمّت المجموعة الأولى فرق الأهلي المصري "وصيف النسخة الماضية" والترجي التونسي، وكمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البوتسواني.

وشملت المجموعة الثالثة فرق الوداد البيضاوي المغربي "حامل اللقب" وتوغو بورت التوغولي وصن داونز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني.

أما المجموعة الرابعة؛ فضمت زيسكو يونايتد الزامبي، وأول أغسطس الأنغولي، ومباباني السوازيلاندي، والنجم الساحلي التونسي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات في 4 أيار المقبل، وستستمر حتى 29 آب.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#دوري أبطال أفريقيا
#الوداد البيضاوي
#فرق عربية

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