المغرب يقهر صربيا وديا بهدفين مقابل هدف

فاز منتخب المغرب، على نظيره الصربي، بنتيجة 2-1، الجمعة، في المباراة الودية التي جمعتهما، على الملعب الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية.

وسجل هدفي منتخب المغرب، حكيم زياش من ركلة جزاء، في الدقيقة 30، وخالد بوطيب في الدقيقة 39، بينما سجل هدف صربيا الوحيد، تاديش في الدقيقة 37.

وفرض المنتخب الصربي، سيطرته على المباراة في البداية، ونجح في الضغط على لاعبي المغرب، الذين اضطروا للتراجع أمام ضغط الخصم.

وتحمل دفاع الأسود، عبء البداية، من خلال الهجمات الصربية المنظمة من الوسط، ومرر تاديش، الكرة في الدقيقة 12، كادت أن تخدع الحارس المحمدي، بعد خروجه بشكل غير صحيح.

وفي الدقيقة 16، وصلت الكرة إلى كولاروف، والذي باغت مدافعي المغرب برأسية، لكن الكرة مرت بجانب المرمى.

بداية فرص منتخب المغرب، كانت في الدقيقة العشرين، من هجمة مرتدة من الجهة اليمني، أنهاها نبيل درار، بتمريرة، لكن الحارس الصربي دكيتروفيتش تدخل وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 22، سدد يتيش بقوة من ركلة حرة، وتدخل الحارس المحمدي بنجاح، وتوصل المرابط، لكرة داخل الصندوق، ليتعرض للعرقلة، ويحتسب الحكم، ضربة جزاء للمغرب، سددها بنجاح حكيم زياش في الدقيقة 30.

وسيطر المنتخب المغربي على مجريات المباراة، بعد تسجيله الهدف الأول، وتبادل الكرات في وسط الملعب، لكن لاعبو صربيا، نجحوا في إدراك التعادل، بعد 7 دقائق، من انفراد تاديش.

رد فعل المنتخب المغربي كان سريعا، إذ بعد مرور دقيقتين من الهدف الصربي، تمكن زياش من تمرير كرة متقنة لخالد بوطيب، الذي سجل الهدف الثاني، من ضربة رأسية جيدة.

وسيطر المنتخب المغربي في بداية الشوط الثاني، على وسط الملعب، مما جعل لاعبي المنتخب الصربي يتراجعون للوراء.

وكانت الركلات الثابتة، ملاذ المنتخب الصربي، لتهديد مرمى المغرب، حيث كاد أوزيتش فيبليب، أن يخدع المحمدي، الذي تدخل في الوقت المناسب.

وتواصلت سيطرة المنتخب المغربي، وبدا واضحا أن لاعبيه يحاولون الاحتفاظ بأكثر وقت ممكن بالكرة، من خلال تمريرات قصيرة فيما بينهم.

وأضاع زياش، فرصة ثمينة في الدقيقة 69، عندما انفرد بالحارس دميتروفيتش، لكنه لم يسدد بشكل سريع، أعقب ذلك، رأسية خطيرة من مروان دا كوستا، لكن الحارس الصربي تصدى لها بنجاح.

وقام هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، بأول تغيير، عندما أخرج خالد بوطيب، وأدخل عزيز بوهدوز في الدقيقة 76.

وأنقذ الحارس المحمدي، مرماه من فرصة هدف، عندما تدخل بنجاح، وأبعد الكرة بصعوبة، من تسديدة أوتيش في الدقيقة 77.

وأجرى رينارد، التغيير الثاني، بإخراج كريم الأحمدي، وأدخل سفيان المرابط في الدقيقة 80، وتبادل اللاعبون، الكرة في منتصف الملعب، وسط محاولات من صربيا لإدراك التعادل، لينتهي اللقاء بفوز الأسود بنتيجة 2-1.