  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يترقب قرار زيدان بشأن مصيره

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 20:20

ريال مدريد يترقب قرار زيدان بشأن مصيره
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تتوالى التقارير الصحفية التي تتحدث عن مستقبل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن المدرب الفرنسي لم يبلغ حتى الآن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بقراره الأخير سواء بالبقاء كمدرب للملكي في الموسم المقبل أو الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن نية بيريز هي الإبقاء على زيدان، والذي حصل مجددا على ثقة الإدارة في الفترة الأخيرة خاصة بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي، من ثمن نهائي دوري الأبطال.

ومع ذلك يدرس بيريز حاليا العديد من الأسماء المحتملة لتولي تدريب الفريق بدلا من زيدان، حيث أنه يدرك أن زيزو هو فقط من سيحدد مصيره بالبقاء أو الرحيل.

وأخيرا أشارت الصحيفة إلى أن المواجهة ضد يوفنتوس الإيطالي في ربع نهائي التشامبيونز ليغ ونتيجتها قد تكون هي بداية اتخاذ زيدان لقراره النهائي.

يذكر أن عقد زيدان الحالي مع ريال مدريد سينتهي في صيف عام 2020.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#فلورنتينو بيريز

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المنتخب الإسباني يحرر لاعبه دافيد سيلفا!
المنتخب الإسباني يحرر لاعبه دافيد سيلفا!

2018-03-24

صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي
صدمة لكريستيانو رونالدو في قضية التهرب الضريبي

2018-03-24

بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم
بوفون يرشح 4 منتخبات للمنافسة على كأس العالم

2018-03-24

الأكثر قراءة

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

مقتل 3 أشخاص ومحتجز الرهائن في بلدة تريب بجنوب فرنسا

2018-03-23
حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

حالة الطقس: موجة الحر تصل أوجها اليوم الجمعة

2018-03-23
بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

بعد هبوط الطائرة الهندية الأولى؛ كاتس: علاقة مدنية مع السعودية

2018-03-23

"اكتشاف المفاعل السوري متأخرًا يعكس تقصيرًا استخباراتيًا خطيرًا"

2018-03-23
فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

فرنسا: مُحتجز الرهائن مغربي يدعى رضوان لكديم

2018-03-23