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كوبر يكشف سبب استبدال صلاح أمام البرتغال

تاريخ النشر: 24/03/2018 - 09:42

كوبر يكشف سبب استبدال صلاح أمام البرتغال
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، رضاه التام عن المستوى الذي ظهر به الفراعنة أمام البرتغال، على الرغم من الخسارة بهدفين لهدف، ضمن استعداداتهما للمونديال.

وأضاف كوبر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه استفاد كثيرا من ودية البرتغال، ولكنه كان يتمنى الفوز بالمباراة.

وأشار إلى أن مواجهة البرتغال تأتي ضمن أولى مراحل إعداد الفراعنة للمونديال، لافتًا إلى أنه سيسعى لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في لقاء الأمس.

وأثنى كوبر على أداء محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، مضيفا أن هناك "فريقا كاملا يساعده من أجل الظهور بشكل جيد".

وتابع "تغيير محمد صلاح ونزول شيكابالا بدلا منه كان بسبب رغبتي في التعرف على مستوى بعض اللاعبين بشكل أكبر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#هيكتور كوبر
#محمد صلاح
#مصر
#البرتغال

من عرب 48

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