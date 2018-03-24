ودية ألمانيا وإسبانيا تنتهي بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، المواجهة الودية بين المنتخب الألماني، ونظيره الإسباني، التي احتضنها ملعب "إسبريت أرينا".

وافتتح المنتخب الإسباني التسجيل عن طريق رودريغو مورينو (6)، فيما سجل توماس مولر هدف التعادل للألمان (35).

وكشر المنتخب الإسباني مبكرًا عن أنيابه بتسجيل هدف في الدقيقة 6، عن طريق رودريغو مورينو، الذي استلم تمريرة بينية رائعة من أندريس إنييستا، قبل أن يسددها في شباك أندريه تير شتيغن.

واستغل جوناس هيكتور، ظهير ألمانيا، كرة عائدة من دفاعات إسبانيا ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 10، إلا أن الكرة علت العارضة قليلا.

ومن هجمة مرتدة سريعة لإسبانيا انتهت عند أقدام إنييستا الذي سدد بدوره كرة قوية في الدقيقة 31، ولكنها جاءت بعيدة تمامًا عن المرمى.

ونجح توماس مولر، في تسجيل هدف التعادل للمانشافت في الدقيقة 35، بعدما استقبل تمريرة قصيرة من سامي خضيرة، قبل أن يرسل تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18 لتسكن الشباك.

وأنقذ دي خيا، مرمى إسبانيا من هدف محقق في الدقيقة 47 بعدما حول تسديدة جوليان دراكسلر الصاروخية إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 56 أنقذ تير شتيغن، مرماه من كرة خطيرة سددها إيسكو، قبل أن يحولها ماتس هوميلز إلى هجمة مرتدة للألمان انتهت عند البديل جوندوجان، الذي سدد إلا أن دي خيا نجح في إبعاد الكرة.

وكاد تيمو فيرنر، أن يخطف هدف التقدم لألمانيا في الدقيقة 64 بعدما حصل على تمريرة رائعة من دراكسلر، قبل أن يسدد كرة يسارية مرت بجانب القائم الأيمن لدي خيا.

وحرمت العارضة هوميلز من تسجيل هدف برأسية جميلة في الدقيقة 65، بعدما أرسل توني كروس كرة عرضية رائعة من ضربة حرة مباشرة.

وأضاع دافيد سيلفا هدفا محققا في الدقيقة 68، بعدما سدد عرضية البديل ماركو أسينسيو مباشرة إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيسر لشتيغن.

وحرم جيروم بواتينغ، مدافع المانشافت، البديل دييغو كوستا من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 76، إذ استقبل الأخير كرة داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطأ في تسديدها إلى داخل المرمى ليتدخل مدافع بايرن ميونخ الذي أبعد الكرة.

وسدد البديل ساؤول نيغويز كرة قوية في الدقيقة 77، إلا أنها علت مرمى المنتخب الألماني بقليل، لتمر بعدها الدقائق دون أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل 1ـ1.