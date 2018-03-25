فيدرر لن يشارك بموسم الأراضي الترابية

أعلن السويسري روجر فيدرر، أمس السبت، أنه لن يشارك في موسم الأراضي الترابية بالكامل، بما فيه بطولة رولان غاروس (ثاني البطولات الأربع الكبرى الغراند سلام).

وجاء ذلك رغم تنازله عن صدارة التصنيف العالمي، للإسباني رافاييل نادال، بالخسارة أمام الأسترالي، تاناسي كوكيناكيس، في الدور الثاني ببطولة ميامي لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.

وقال فيدرير، خلال مؤتمر صحفي، بعد المباراة "لقد قررت عدم المشاركة في موسم الأراضي الترابية".

وكان النجم السويسري قد ودع بطولة ميامي، التي يحمل لقبها، بالخسارة المفاجئة أمام كوكيناكيس، بمجموعتين لواحدة، بواقع 3-6 و6-3 و7-6 (7-4).

وكان يجب على الفائز ببطولة ميامي 3 مرات (2005 و2006 و2017)، الوصول على الأقل لربع النهائي، من أجل ضمان استمراره على عرش التصنيف العالمي، الذي اقتنصه من غريمه التقليدي نادال، الشهر الماضي.