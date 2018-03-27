مانويل نوير يعود للجري بالتدريبات بعد 6 أشهر

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، أن حارسه العملاق مانويل نوير عاد إلى الجري بالتدريبات، بعد فترة نقاهة بلغت ستة أشهر بسبب كسر في ساقه، أصيب به بعد أقل من شهر من عودته من إصابة مماثلة أصيب بها العام الماضي.

وقال النادي البافاري في بيان مرفق بمقطع فيديو، إن قائد بايرن ميونيخ قام لأول مرة بعدة دورات حول أرضية ملعب التدريب.

وركض حارس المنتخب الألماني الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ32 ويأمل بالعودة في الوقت المناسب للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، مرتين لمدة 10 دقائق في كل مرة تحت إشراف المعد البدني توماس فيلهيلمي.

وصرح نوير، الجمعة الماضي، لقناة النادي "أشعر أني بحال جيدة" وعودة هذا الموسم (إلى الملاعب) "أمر واقعي". وأضاف "لكن لا نستطيع تقديم موعد (للعودة). من المهم جدا ألا يحصل أي شيء لقدمي، وإلا فستكون مسيرتي مهددة".

من جانبه، أكد مدرب المنتخب، يواخيم لوف، إنه "متفائل" بتعافي القائد والحارس في الوقت المناسب، لكنه ألمح إلى أنه من الصعب جدا أن يكون جاهزا في 15 أيار/ مايو، موعد الكشف عن القائمة النهائية من 23 لاعبا للمشاركة في المونديال الذي تستضيفه روسيا من 14 حزيران/ يونيو إلى 15 تموز/ يوليو.