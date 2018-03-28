بغياب صلاح: مصر تخسر أمام اليونان

عرب ٤٨ / أ ف ب

من دون نجمها محمد صلاح وتشكيلتها الأساسية، خسرت مصر مباراتها الثانية تواليا أمام اليونان 0-1 الثلاثاء في زوريخ ضمن تحضيراتها لمونديال روسيا 2018، الذي تشارك فيه للمرة الثالثة في تاريخها والأولى منذ 1990.

بعد خسارتها بصعوبة أمام البرتغال 1-2، قدمت مصر مباراة عادية تحت أمطار زوريخ عجزت فيها عن التسجيل، ضمن سلسلة اختباراتها قبل مواجهة روسيا والأوروغواي والسعودية في المونديال.

وكان منتخب "الفراعنة" أهدر فوزا غاليا على حساب بطلة أوروبا 2016 عندما تقدم بهدف لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح منذ الدقيقة 56 قبل أن تستقبل شباكه هدفين قاتلين من نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو (90+2 و90+5).

وكانت آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين عام 1990، حيث تفوق المنتخب اليوناني 6-1 عندما كانت مصر تحت إشراف مدربها التاريخي محمود الجوهري.

وفي ظل إراحة صلاح، أجرى المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر عدة تغييرات على تشكيلة مصر، فدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى، فضلا عن سعد سمير وأحمد المحمدي وعمر جابر في خط الدفاع وحسام عاشور ومؤمن زكريا ومحمد مجدي "أفشة" ورمضان صبحي في الوسط، ومروان محسن في الهجوم.

وأهدر مؤمن زكريا هدف الافتتاح بعد توغل من رمضان صبحي في منطقة الجزاء وتمريرة تباطأ في استلامها وتسديدها ليبعدها الحارس (6).

وسجلت اليونان هدف المباراة الوحيد بعد خطأ دفاعي بالتشتيت ثم عرضية تابعها المهاجم نيكولاس كاريليس برأسه من مسافة قريبة في الشباك (29). وهذا الهدف الثالث تواليا، بعد ثنائية رونالدو، من كرات عرضية أمام المرمى المصري.

في الشوط الثاني، أجرى كوبر عدة تبديلات فدفع بعمرو وردة وحسين الشحات وأيمن أشرف وعبد الله السعيد ومحمود عبد المنعم "كهربا"، فاستقبل الأخير كرة جميلة ثم سدد منفردا في جسم الحارس مهدرا فرصة ثمينة للتعديل (69).

وبعد دخول محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بقي اللعب سجالا بين الطرفين لتنتهي المواجهة بفوز يوناني ضيق.