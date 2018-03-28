ماذا قال كوستا عن ميسي بعد هزيمة الأرجنتين؟

دافع دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد عن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وذلك بعد هزيمة الأرجنتين المهينة أمام إسبانيا وديا أمس الثلاثاء بسداسية مقابل هدف.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "في الأرجنتين ينتقدون ميسي كثيرا، لكن من الواضح أنه عندما لا يكون على أرض الملعب، تكون الأمور مختلفة تماما".

وأضاف مهاجم منتخب إسبانيا "لاعب كبير مثل ميسي، لا يجب انتقاده، بل يجب أن تشكر جماهير الأرجنتين الرب على أنه يلعب ضمن صفوف فريقهم".

وشدد "ميسي يجيد التألق في جميع الأحوال، حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته، فإن وجوده فقط على أرض الملعب، يصنع الفارق".

وكان ميسي قد غاب عن صفوف المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بسبب الإصابة.

في سياق آخر، أكد كوستا "المنافسة على مراكز الهجوم رائعة، حين يقع عليك الاختيار للعب والحصول على فرصة للتسجيل ومساعدة المنتخب هذا يمثل أمرا مهما، إنني سعيد للغاية".

ويعلم كل لاعبي الوسط المهاجمين الإسبان أنه من بين كوستا وألفارو موراتا (تشيلسي) ورودريغو مورينو (فالنسيا) وإياجو آسباس (سياتا فيغو)، سيسقط أحدهم من القائمة النهائية التي ستسافر إلى روسيا.

وفي هذا الإطار، قال مهاجم الأتلتي "بالتأكيد أريد أن نتمكن من الذهاب نحن الأربعة لأنني أريد أن أكون في المونديال"، مضيفا "سأؤدي عملي في فريقي خلال الأشهر المقبلة من أجل أن أتمكن من الذهاب إلى روسيا".

وتابع "إذا لم أقدم عملا جيدا لن يستدعيني المدرب، لذلك سأحاول تقديم أفضل ما عندي".

واستطرد "إننا في حالة جيدة جدا، كانت نتيجة المباراة كبيرة للغاية لكن الأمر لم يكن سهلا، الأرجنتين منتخب عظيم".

وأردف كوستا "لا يمكن ألا تكون إسبانيا من المرشحين للقب في المونديال في ظل وجود هؤلاء اللاعبين، نستعد لكأس العالم بحماس ورغبة قوية".

وأتم "لقد عشت لحظات سيئة لأنني لم أستطع اللعب على مدار ستة أشهر بسبب ما مررت به لكنني كنت أعلم أنه في اللحظة التي سأبدا فيها اللعب، وتقديم أداء جيد سأحظى بفرصة للعودة، سعيد للغاية بوجودي مع هؤلاء اللاعبين في المنتخب".

يذكر أن دييغو كوستا سجل الهدف الأول لإسبانيا في شباك الأرجنتين، ليفتح الطريق أمام الماتادور لتحقيق فوز كاسح.