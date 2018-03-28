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مدرب إيطاليا: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنجلترا

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 08:50

مدرب إيطاليا: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنجلترا
المدرب الإيطالي لويجي دي بياجيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أشاد لويجي دي بياجيو، المدير الفني المؤقت لمنتخب إيطاليا، بالعرض الذي قدمه الأتزوري أمام إنجلترا في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب ويمبلي وانتهت بالتعادل (1-1).

وأظهر دي بياجيو، عدم اهتمامه بمستقبله كمدير فني للمنتخب الإيطالي مؤكدًا أنه يريد فقط أن يؤمن اللاعبون بأنهم مجموعة قوية وقادرة على حمل لواء الكرة الإيطالية في المستقبل.

وقال دي بياجيو في المؤتمر الصحفي الذي نقله موقع "توتو ميركاتو ويب" بعد نهاية المباراة "ما زلت أشعر بالأسف لأننا خسرنا مباراة الأرجنتين (2-0)، كان يمكن أن نُقدم أداءً مختلفًا، وأعتقد أننا لعبنا مباراة كبيرة وأظهرنا شخصيتنا على ملعب ويمبلي".

وعن تقييمه لمعسكر المنتخب الإيطالي، الذي استمر لمدة عشرة أيام قال "كانت تجربة رائعة، اللاعبون قدموا الكثير، ولقد أخبرتهم أن تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الأمس سيكون أمرًا مهمًا من أجل التطوير".

وتابع "إذا لعبنا 10 مباريات بشكلٍ جيد، سنفوز بـ8 مباريات وسنحاول دائمًا تقديم أداء جيد، وهذه هي الطريقة الوحيدة لكي ينمو اللاعبون".

وحول إمكانية استمراره في قيادة منتخب إيطاليا قال دي بياجيو "لا أعرف ما سيحدث، وهذا أمر لا أعطي له الأولوية، ولكني سأصر على مفهومي لكرة القدم، واللعب بضغط عالٍ، لا أعرف ما إذا كنت سأنجح كمدرب بشكلٍ عام أم لا".

وأشار "هؤلاء اللاعبون يستحقون أن يكون لديهم إيمان بأنفسهم، وأن يفهموا أنهم ليسوا ضعفاء كما يعتقد البعض، إنهم يمثلون منتخب إيطاليا".

وعن عدم قدرة الفريق على التسجيل بشكل مستمر قال "هذا مؤسف، لأننا نصنع الكثير من الفرص، ويجب أن نحاول تسجيل المزيد من الأهداف".

وأردف "كانت ستصبح أزمة لو كانت لدينا مشكلة في صناعة الكرات، وفي اعتقادي أن الأهداف ستأتي في النهاية".

ملف خاص | يوم الأرض

#لويجي دي بياجيو
#إيطاليا
#إنجلترا

من عرب 48

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