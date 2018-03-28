  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مدرب برشلونة يعلق على إصابة ميسي

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 20:27

مدرب برشلونة يعلق على إصابة ميسي
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

لا يشعر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالقلق، إزاء الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، ليونيل ميسي، في أوتار الركبة، وحرمته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في وديتي إيطاليا وإسبانيا هذا الأسبوع.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "صحيح ميسي يعاني من مشكلة، ولكن الأمر ليس خطيرا، نحن هادئون تماما، دعونا نرى ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعما إذا كان ميسي سيتأثر نفسيا بشكل سلبي بعد هزيمة الأرجنتين المهينة 1-6 أمام إسبانيا، رد مدرب البارسا "لا أعتقد ذلك، الأرجنتين خسرت مباراة ودية، كأس العالم لم يبدأ بعد".

في سياق متصل، طمأن فالفيردي جماهير النادي أيضا على حالة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وقلب الدفاع جيرارد بيكيه.

وعن تحية الجماهير الإسبانية لبيكيه بعد استبداله في ودية الأرجنتين، قال المدير الفني لبرشلونة "في الحقيقة لم أسمع الهتافات المشجعة له، عادة أكتم صوت التلفاز، لكن بالتأكيد هذا شيء جيد".

وأكد إرنستو فالفيردي في ختام تصريحاته أن شهر نيسان/أبريل المقبل سيكون حاسما لبرشلونة في الليغا، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

ملف خاص | يوم الأرض

#إرنستو فالفيردي
#ليونيل ميسي
#برشلونة
#الأرجنتين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مورينيو يقنع بيل بالانضمام لمانشستر يونايتد
مورينيو يقنع بيل بالانضمام لمانشستر يونايتد

2018-03-28

ماذا قال كوستا عن ميسي بعد هزيمة الأرجنتين؟
ماذا قال كوستا عن ميسي بعد هزيمة الأرجنتين؟

2018-03-28

برشلونة يسعى لتحصين مدافعه الفرنسي
برشلونة يسعى لتحصين مدافعه الفرنسي

2018-03-28

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

2018-03-27