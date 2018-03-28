مدرب برشلونة يعلق على إصابة ميسي

لا يشعر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالقلق، إزاء الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق، ليونيل ميسي، في أوتار الركبة، وحرمته من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في وديتي إيطاليا وإسبانيا هذا الأسبوع.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "صحيح ميسي يعاني من مشكلة، ولكن الأمر ليس خطيرا، نحن هادئون تماما، دعونا نرى ما ستسفر عنه الفحوصات التي سيخضع لها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وعما إذا كان ميسي سيتأثر نفسيا بشكل سلبي بعد هزيمة الأرجنتين المهينة 1-6 أمام إسبانيا، رد مدرب البارسا "لا أعتقد ذلك، الأرجنتين خسرت مباراة ودية، كأس العالم لم يبدأ بعد".

في سياق متصل، طمأن فالفيردي جماهير النادي أيضا على حالة الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وقلب الدفاع جيرارد بيكيه.

وعن تحية الجماهير الإسبانية لبيكيه بعد استبداله في ودية الأرجنتين، قال المدير الفني لبرشلونة "في الحقيقة لم أسمع الهتافات المشجعة له، عادة أكتم صوت التلفاز، لكن بالتأكيد هذا شيء جيد".

وأكد إرنستو فالفيردي في ختام تصريحاته أن شهر نيسان/أبريل المقبل سيكون حاسما لبرشلونة في الليغا، كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.