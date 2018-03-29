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كريستيانو رونالدو يسعى لفك شيفرة جزر الكناري

تاريخ النشر: 29/03/2018 - 16:58

كريستيانو رونالدو يسعى لفك شيفرة جزر الكناري
أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، في مواصلة مسيرته التهديفية القوية في الليجا خلال زيارة الفريق الملكي للاس بالماس يوم السبت المقبل، في الجولة 30 من الدوري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كريستيانو رونالدو لم يسجل خلال زيارتين لجزر الكناري ضد لاس بالماس، عندما فاز فريقه الملكي 2-1 بموسم 2015-2016 والتعادل بهدفين في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو سجل 3 أهداف في لاس بالماس خلال 5 مباريات، كواحد من أقل الفرق التي يسجل بها البرتغالي منذ قدومه للدوري الإسباني في صيف 2009.

يُشار إلى أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية تحدثت في الفترة الماضية حول إمكانية إراحة الفرنسي زين الدين زيدان لكريستيانو خلال مباراة لاس بالماس، من أجل مشاركته بأريحية ضد يوفنتوس في الواجهة المُقرّرة في 3 نيسان المقبل.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#رونالدو
#كرستيانو
#ريال مدريد
#الليجا

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