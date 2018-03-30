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إيمري يحدد موعد عودة نيمار

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 20:56

إيمري يحدد موعد عودة نيمار
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أعلن أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، أن نيمار دا سيلفا، نجم الفريق، سيعود إلى باريس خلال 3 أسابيع.

ويتواجد نيمار ببلاده في الوقت الحالي، لحين التعافي من إصابة في الكاحل، تعرض لها مطلع آذار/مارس الجاري، في مباراة مارسيليا بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال إيمري "تحدثت معه هذا الأسبوع، هو بخير ويشعر بالهدوء، تكلمنا عن النهائي (كأس الرابطة)، وأكد أنه سيتابع المباراة، ثم يعود إلى باريس في غضون أسبوعين أو 3".

ويلتقي البي إس جي، على ملعب "أتلانتيك" معقل بوردو، غدًا السبت، موناكو في نهائي كأس الرابطة، ثالث أهم بطولة في فرنسا.

لكن المدرب الإسباني تجنب الكشف عن تفاصيل حول تاريخ عودة نيمار إلى الملعب.

وأصبح نيمار أغلى لاعب كرة قدم على مستوى العالم في الصيف الماضي بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، لكنه أصيب في 25 شباط/فبراير الماضي خلال مباراة مارسيليا في الكاحل ليغيب ثلاثة أشهر عن الملاعب.

وغاب البرازيلي عن مواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، الذي فاز فيه الفريق الملكي 2-1، وخضع لجراحة في الثالث من الشهر الجاري بأحد مستشفيات بيلو هوريزونتي في البرازيل.

ومنذ ذلك الحين يتعافى نيمار في بلاده كي يلحق بمنتخب بلاده الذي يخوض غمار مونديال 2018 في روسيا والذي ينطلق في 14 حزيران/يونيو المقبل.

ملف خاص | يوم الأرض

#أوناي إيمري
#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا

من عرب 48

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