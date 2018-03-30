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صلاح أمام فرصة لمعادلة رقم كريستيانو وفان بيرسي

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 08:59

صلاح أمام فرصة لمعادلة رقم كريستيانو وفان بيرسي
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تنطلق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يهدف من خلالها، نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، إلى معادلة رقم قياسي جديد.

وبعد رباعيته الأخيرة في مرمى واتفورد (5-0)، في الجولة الماضية، بات النجم المصري، مرشّحا لتخطي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجّلة من قبل لاعب، في موسم واحد بالمسابقة.

وإذا تمكّن صلاح، من هز شباك كريستال بالاس، في الجولة المقبلة، فإنّه سيتمكّن من الوصول إلى إنجاز، تحقق على يد لاعبين فقط، في تاريخ الدوري الإنجليزي بمسّماه الحديث.

وفي حال سجّل صلاح، هدفا على ملعب "سيلهيرست بارك"، سيرتفع عدد المباريات التي أحرز فيها أهدافا بالدوري هذا الموسم، إلى 21 مباراة، وهو رقم وصل إليه، نجم مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008، وهدّاف الفريق ذاته، روبن فان بيرسي، في موسم 2012-2013.

وكان ليفربول، قد هزم كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد"، في المباراة الأولى بين الفريقين بالدوري هذا الموسم، وهي واحدة من 10 مباريات، فشل فيها صلاح في هز الشباك.

ملف خاص | يوم الأرض

#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي
#كريستيانو رونالدو
#روبن فان بيرسي

من عرب 48

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