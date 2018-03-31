إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي إنتر ميلان وهيلاس فيرونا على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر ميلان أيضًا بالنتيجة 2-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين أحرزهما كل من اللاعبين ماورو إيكاردي وإيفان بيريسيتش في الدقائق 1 و13.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 عاد اللاعب ماورو إيكاردي لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح إنتر ميلان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب هيلاس فيرونا، نيكولاس اندرادي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد هيلاس فيرونا عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.