  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 19:26

إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، السبت، مباراة الإياب بين فريقي إنتر ميلان وهيلاس فيرونا على ملعب الأول "جوزيبي مياتزا"، والتي أسفرت عن فوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر ميلان أيضًا بالنتيجة 2-1.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدفين مبكرين أحرزهما كل من اللاعبين ماورو إيكاردي وإيفان بيريسيتش في الدقائق 1 و13.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 عاد اللاعب ماورو إيكاردي لحسم المباراة بهدف ثالث لصالح إنتر ميلان.

ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب هيلاس فيرونا، نيكولاس اندرادي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما تجمد هيلاس فيرونا عند 22 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر.

ملف خاص | يوم الأرض

#إنتر ميلان
#هيلاس فيرونا
#الدوري الإيطالي
#ماورو إيكاردي

إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية

إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية

إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فوز مستحق لمانشستر يونايتد على سوانزي سيتي
فوز مستحق لمانشستر يونايتد على سوانزي سيتي

2018-03-31

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على كريستال بالاس

2018-03-31

سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس
سان جيرمان يضغط بقوة لخطف لاعب يوفنتوس

2018-03-31

الأكثر قراءة

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

2018-03-30
تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

2018-03-30
عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

2018-03-30
يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

2018-03-30
هل التقى بن سلمان برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؟

هل التقى بن سلمان برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؟

2018-03-30