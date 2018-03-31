  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 21:48

ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحضر ريال مدريد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل قاريا ومحليا، وذلك بفوزه على مضيفه المتواضع لاس بالماس 3-0، السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزه الرابع تواليا في الدوري قبل رحلته إلى تورينو الثلاثاء حيث يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة تشكل إعادة لنهائي العام الماضي حين توج النادي الملكي بلقبه الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بفوزه 4-1.

كما تنتظر ريال مواجهة صعبة جدا الأحد على أرضه ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي يتقدم حاليا على فريق زيدان بفارق نقطة في المركز الثاني قبل مباراته غدا، الأحد، مع ديبورتيفو لاكورونيا.

ولن يحصل لاعبو ريال على فرصة لالتقاط أنفاسهم إذ يستقبلون يوفنتوس بعد أربعة أيام من ديربي العاصمة، ما دفع زيدان إلى خوض لقاء لاس بالماس بغياب رونالدو وقائده سيرجيو راموس بهدف إراحتهما.

ورغم غياب رونالدو الذي استعاد شهيته التهديفية بعد بداية صعبة في الدوري (سجل 22 هدفا في 23 مباراة في الدوري و37 في 35 مباراة ضمن جميع المسابقات)، نجح ريال في حسم اللقاء أمام فريق لم يذق طعم الفوز للمرحلة الثامنة على التوالي، وذلك بفضل الويلزي غاريث بيل الذي سجل ثنائية.

واستهل فريق زيدان اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عبر بيل بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

ولم ينعم نادي العاصمة طويلا بالهدف إذ تعرض لضربة بإصابة ناتشو، ما اضطر زيدان إلى استبداله بالمغربي أشرف حكيمي (26).

لكن ذلك لم يؤثر على معنويات النادي الملكي الذي دخل إلى استراحة الشوطين متقدما بهدفين إثر ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز ونفذها بنجاح الفرنسي كريم بنزيمة (39).

وفي الشوط الثاني، أضاف بيل هدفه الثاني في المباراة والعاشر له في جميع المسابقات في 2018 من ركلة جزاء ثانية للنادي الملكي انتزعها بنفسه من تشيمو نافارو (51)، رافعا رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفا في الدوري و15 في جميع المسابقات.

وعاد ليفانتي من كاتالونيا بنقطة ثمينة لصراعه من أجل البقاء، بتعادله مع جيرونا بهدف لخوسيه لويس موراليس (68)، مقابل هدف لاليخاندرو غرانيل (54)، رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق 7 نقاط مؤقتا عن منطقة الخطر.

وفرط أتلتيك بيلباو بالفوز على ضيفه سيلتا فيغو، بعدما تقدم عليه في الدقيقة 55 بهدف أوناي نونيز وحتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما اهتزت شباكه بهدف التعادل الذي سجله برايس منديز.

ملف خاص | يوم الأرض

#ريال مدريد
#لاس بالماس
#كريم بنزيمة
#غاريث بيل
#الدوري الإسباني

ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة

ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة

ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يضع قدما في منصة التتويج
مانشستر سيتي يضع قدما في منصة التتويج

2018-03-31

بايرن يصعق دورتموند بنصف دزينة أهداف
بايرن يصعق دورتموند بنصف دزينة أهداف

2018-03-31

علاء بكر: ملزمون بمواصلة الانتصارات لتحقيق الارتقاء
علاء بكر: ملزمون بمواصلة الانتصارات لتحقيق الارتقاء

2018-03-31

الأكثر قراءة

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

2018-03-30
تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

2018-03-30
عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

عشرات الآلاف عند السياج الحدودي والاحتلال يعلنه منطقة عسكرية مغلقة

2018-03-30
يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

2018-03-30
هل التقى بن سلمان برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؟

هل التقى بن سلمان برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي؟

2018-03-30