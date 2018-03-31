ريال مدريد يسحق لاس بالماس بثلاثية نظيفة

تحضر ريال مدريد بأفضل طريقة لما ينتظره الأسبوع المقبل قاريا ومحليا، وذلك بفوزه على مضيفه المتواضع لاس بالماس 3-0، السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فوزه الرابع تواليا في الدوري قبل رحلته إلى تورينو الثلاثاء حيث يحل ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، في مواجهة تشكل إعادة لنهائي العام الماضي حين توج النادي الملكي بلقبه الثاني على التوالي والـ12 في تاريخه بفوزه 4-1.

كما تنتظر ريال مواجهة صعبة جدا الأحد على أرضه ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي يتقدم حاليا على فريق زيدان بفارق نقطة في المركز الثاني قبل مباراته غدا، الأحد، مع ديبورتيفو لاكورونيا.

ولن يحصل لاعبو ريال على فرصة لالتقاط أنفاسهم إذ يستقبلون يوفنتوس بعد أربعة أيام من ديربي العاصمة، ما دفع زيدان إلى خوض لقاء لاس بالماس بغياب رونالدو وقائده سيرجيو راموس بهدف إراحتهما.

ورغم غياب رونالدو الذي استعاد شهيته التهديفية بعد بداية صعبة في الدوري (سجل 22 هدفا في 23 مباراة في الدوري و37 في 35 مباراة ضمن جميع المسابقات)، نجح ريال في حسم اللقاء أمام فريق لم يذق طعم الفوز للمرحلة الثامنة على التوالي، وذلك بفضل الويلزي غاريث بيل الذي سجل ثنائية.

واستهل فريق زيدان اللقاء بأفضل طريقة بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 26 عبر بيل بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

ولم ينعم نادي العاصمة طويلا بالهدف إذ تعرض لضربة بإصابة ناتشو، ما اضطر زيدان إلى استبداله بالمغربي أشرف حكيمي (26).

لكن ذلك لم يؤثر على معنويات النادي الملكي الذي دخل إلى استراحة الشوطين متقدما بهدفين إثر ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز ونفذها بنجاح الفرنسي كريم بنزيمة (39).

وفي الشوط الثاني، أضاف بيل هدفه الثاني في المباراة والعاشر له في جميع المسابقات في 2018 من ركلة جزاء ثانية للنادي الملكي انتزعها بنفسه من تشيمو نافارو (51)، رافعا رصيده هذا الموسم إلى 11 هدفا في الدوري و15 في جميع المسابقات.

وعاد ليفانتي من كاتالونيا بنقطة ثمينة لصراعه من أجل البقاء، بتعادله مع جيرونا بهدف لخوسيه لويس موراليس (68)، مقابل هدف لاليخاندرو غرانيل (54)، رافعا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق 7 نقاط مؤقتا عن منطقة الخطر.

وفرط أتلتيك بيلباو بالفوز على ضيفه سيلتا فيغو، بعدما تقدم عليه في الدقيقة 55 بهدف أوناي نونيز وحتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عندما اهتزت شباكه بهدف التعادل الذي سجله برايس منديز.