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توتنهام يُسقط تشيلسي في عقر داره

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 20:16

توتنهام يُسقط تشيلسي في عقر داره
صور من المباراة (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : ربيع سواعد

جرت مساء اليوم، الأحد، مباراة الإياب بين فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على ملعب الأول "ستامفورد بريدج"، والتي أسفرت عن فوز الأخير بثلاثية مقابل هدف للأول، ضمن أحداث الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز تشيلسي بهدفين مقابل هدف لتوتنهام.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة هدف لكل منهما، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل في الدقيقة 30 بواسطة لاعبه ألفارو موراتا، ثم في الدقيقة 46 أدرك اللاعب كريستيان إيركسن هدف التعادل لصالح توتنهام.

وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن اللاعب ديلي ألي من حسم المباراة لصالح الفريق الضيف، بعد إحرازه هدفين في الدقائق 62 و66.

وبهذا الفوز رفع توتنهام هوتسبير رصيده من النقاط إلى 64 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، فيما بقي برصيد تشيلسي 56 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

ملف خاص | يوم الأرض

#توتنهام هوتسبير
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

توتنهام يُسقط تشيلسي في عقر داره

توتنهام يُسقط تشيلسي في عقر داره

توتنهام يُسقط تشيلسي في عقر داره

من عرب 48

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