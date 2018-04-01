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غريزمان يفصح عن وجهته المقبلة!

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 14:02

غريزمان يفصح عن وجهته المقبلة!
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

رفض الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الانتقال للعملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إن غريزمان يرفض الانتقال لمان يونايتد، ويفضّل الانضمام للمنافس المحلي برشلونة، في صفقة ستتكلف حوالي 88 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد فشل في إقناع مواطنه صاحب الـ27 عاما بالانضمام للشياطين الحمر، على غرار ما فعل من قبل مع صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن على جوزيه مورينيو مدرب يونايتد البحث عن بدائل أخرى إذا أراد دعم خط هجومه، لافتة إلى أنه قد يسعى لضم الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.

ومن المتوقع أن يعزز مانشستر يونايتد صفوفه مجددا هذا الصيف بصفقات قوية، من أجل منافسة الجار مانشستر سيتي على لقب البريمييرليغ في الموسم المقبل.

ملف خاص | يوم الأرض

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#مانشستر يونايتد
#برشلونة

من عرب 48

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