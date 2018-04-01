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فالفيردي يعقب بعد التعادل أمام إشبيلية

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 08:47

فالفيردي يعقب بعد التعادل أمام إشبيلية
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، رضاه عن التعادل 2-2 أمام مضيفه إشبيلية، أمس السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي، في تصريحات صحفية، عقب المباراة "كانت لدينا بعض المشكلات، لكن هذا لأننا نواجه منافسا جيدا.. في الأغلب لا نسمح لمنافسنا بخلق فرص كثيرة، ولكن اضطررنا لملاحقتهم في المباراة".

وأكد "شعر ميسي أنه بحالة جيدة، للمشاركة في الشوط الثاني، وفي النهاية كان حاسما.. اعتقدنا أنه من الأفضل أن يشارك، للحصول على إيقاع اللعب".

واستطرد المدرب "كان الشوط الأول صعبًا، وقاموا بهجمات مرتدة خطيرة.. في الشوط الثاني كان لديهم لاعبين سريعين مثل نافاس، سجلوا الهدف الثاني، وكان علينا أن ننتهز الفرصة، عملنا بجد ونجحنا في نهاية المطاف".

وتابع "لقد واجهنا صعوبات، إنهم فريق جيد، ووجدوا أنفسهم في بيئة جيدة ومثالية، كان علينا تحمل المخاطر، وعندما تخاطر، أنت تعرف أنك سوف تحصل على شيء ما".

وأردف فالفيردي "لم نقدم الكثير، وفي الحقيقة تسجيلهم الهدف الثاني، جعلنا نمضي قدمًا، يجب علينا مراجعة ما حدث".

وبخصوص نهائي الكأس أمام إشبيلية، قال "هذه المباراة ستكون بمثابة المرجع، يجب أن نكون واضحين بشأن المنافس، الذي سيلعب أمامنا.. إنه منافس قوي".

ومن جانبه، قال لويس سواريز، مهاجم البارسا "كانوا أفضل منا، لكننا أظهرنا معدننا الحقيقي، في الشوط الثاني".

ملف خاص | يوم الأرض

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#إشبيلية

من عرب 48

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