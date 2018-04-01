كافاني يثير الجدل حول مستقبله مع سان جيرمان

أثار إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبله، بعد قيادة فريقه للتتويج بكأس الرابطة الفرنسية، بالفوز على موناكو، في المباراة النهائية، مساء السبت.

وصرح كافاني عبر قناة "كانال بلس" الفرنسية عقب اللقاء "أنا في باريس سان جيرمان منذ خمس سنوات، إنها خطوة في حياتي، والأهم المساهمة مع زملائي في قيادة الفريق لحصد الألقاب".

وأضاف حول مستقبله مع الفريق "آمل أن تستمر هذه القصة بيننا، حتى اليوم الأخير لي هنا سأبذل أقصى ما لدي، أريد الاستمرار مع الفريق، وهذا أمر طبيعي، لكن رغبة اللاعب لا تحسم كل شيء، يجب أن نرى ما سيحدث، أتمنى البقاء، إلا أنه في بعض الأحيان لا أعلم ما سيحدث".

وسجل كافاني هدفين قاد بهما فريقه للتتويج بكأس الرابطة الفرنسية لهذا الموسم على حساب فريق موناكو، في مباراة انتهت بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة.