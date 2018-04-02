أومتيتي يعلق على مصيره مع برشلونة

تحدث الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، عن أزمة تمديد عقده مع البارسا، مبديا رأيه أيضا في إمكانية التعاقد مع مواطنه أنطوان غريزمان، من أتلتيكو مدريد.

وقال أومتيتي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، بخصوص الشرط الجزائي في عقده مع البارسا "هو موضوع لا أريد الحديث عنه، ومن جانبي لم يبدأ أي شيء لكن في الوقت الراهن ليس هناك أي جديد بخصوص عقدي".

وتابع الدولي الفرنسي "قيمة الشرط الجزائي في عقدي 60 مليون يورو، وهي ليست كبيرة والجميع يعلم ذلك لكنه أمر لا أهتم به، وأنا أركز في الملعب وعلى الأمور التي تسعدني".

وواصل "الحقيقة أن هناك اهتمام من بعض الأندية بالتعاقد معي لكن لدي العديد من الأهداف التي أريد تحقيقها مع برشلونة، ولم تتحقق بعد، وفي هذا العالم الأمور تسير بسرعة، ما أستطيع التأكيد عليه هو أنني فخور باللعب لبرشلونة".

وبشأن إمكانية تعاقد برشلونة مع غريزمان، قال "أنا أستطيع الحديث معه فقط من أجل معرفة رأيه حول برشلونة، وهو مثل الجميع يفكر في الأمور الجيدة.. وإذا قدم لبرشلونة سيكون علينا اللعب بستة مهاجمين".

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد كشفت في الأيام الماضية عن تجميد مفاوضات برشلونة مع صامويل أومتيتي بسبب طلب الفرنسي 9 ملايين يورو كراتب سنوي من أجل تمديد عقده، وسط اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده.